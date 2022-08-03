搖曳的酒杯、拉花的咖啡、琳琅滿目的潮玩手辦……

每週六晚上，在北京市朝陽區斯普瑞斯奧特萊斯商場外的廣場上，昏暗的夜色下，一輛輛私家車整齊地排列成行，齊刷刷的開著後備箱。而在這長達百米的「汽車後備箱畫廊」中，無一例外，均佈置精美，吃喝玩樂樣樣齊備，組成了北京最大的後備箱市集——INSO汽車後備箱市集。

絡繹不絕的年輕人，或來這裡拍照、打卡，或挖掘心儀之物，亦或只是單純地來和後備箱攤主交個朋友。

90後女生沐白幾乎每週都會來市集打卡，「家附近有這樣市集簡直太幸福了，除了跟朋友一起吃吃喝喝，更重要的是，每個攤主都很有趣也很有故事，購物的同時還能交到很多趣味相投的朋友。」

每週來市集的還有球球，他的身分是「後備箱大軍」中的一員。除了兼職攤主，他的主業是廣告製片人。

早在十年前，他就曾將擺攤當作副業，如今已過而立之年的他熱情猶在，且售賣的產品也與十年前大同小異——80後的童年零食。不同的是，十年前攤位前只有他一個人，如今攤位前多了自己的愛人，還和「發小」在「汽車長廊」做起了「鄰居」。

「擺攤收入並不穩定，月入5000元（人民幣，下同）就算經營不錯的了，月入過萬的少之又少，更多的是為了創業情懷或交朋友才加入的。」球球告訴燃財經，擺地攤一直是他的愛好之一，至於賺不賺錢，自己並不在乎。

像球球一樣，因為熱愛而不在乎收入的年輕人還有很多。他們不需要租賃黃金地段的門臉鋪面，不需要幾十萬元的裝修投入，只用一輛私家車就撐起了一門生意——後備箱市集。

事實上，汽車後備箱市集（Car Boot Sale），起源於歐美，是一種自由隨性的自由市場。大家或是交換閒置，或是甩賣二手物品。買賣之餘，更多的是感受生活、暢談人生。

如今，這一市集形式也在大陸遍地開花。小紅書上，與「後備箱經濟」、「後備箱集市」相關的筆記中，不少攤主和顧客分享經驗帖，更有不少網友將在後備箱攤位購物當作「網紅打卡」的照片素材。

INSO汽車後備箱市集的主辦方楊沐妍表示，近兩年，受大環境影響，後備箱經濟實現快消。尤其是夏季，夜經濟不僅貼合大眾消費群體，活動面向群體也更廣泛。與此同時，後備箱市集和商業綜合體的緊密結合，也為商業帶來了很大的精準客源引流。

北京國際商貿中心研究基地首席專家賴陽對燃財經表示，後備箱市集，實際上是地攤經濟的一種，並非新鮮產物，本質上仍然是商業經營行為，因此，在鼓勵發展夜間經濟的同時，也需要進行規範的管理。

「如果做成正規的市集，那就必須和小商品市場一樣管理。如在郊區，有符合相應手續的場地，收取一定的入場費。」賴陽強調，場地有法人責任，商販有個體工商戶責任，商販辦理經營手續，合法納稅，這樣才是真正的後備箱市集。

01新老玩家入局

北京溫榆河畔，一輛綠色越野車內飄出的陣陣咖啡香挑逗著來往遊客的味蕾。一杯美式28元、一杯拿鐵32元……比起市內的咖啡館，這家移動咖啡廳的咖啡售價明顯不低，但因為遠在郊外，前來購買的遊客源源不斷。

這家移動咖啡廳的主人是位衣著個性的70後大叔捷克，作為一名越野愛好者，在休息間隙越野或露營是捷克的最愛。當「營地咖啡」突然火起來之時，這位同是咖啡重度愛好者的「老人」，便順利將越野車的後備箱變成了咖啡館。

捷克告訴燃財經，從去年開始，自己便化身兼職咖啡師，帶著咖啡機、磨豆機、汽油發電機、各類咖啡工具、燈具、杯子……越野的同時，營業著後備箱咖啡廳。

和捷克一樣，用後備箱將愛好變成事業的還有劉小樂。白天，劉小樂是一家生物公司護膚品的推廣，週五六日的晚上，他搖身一變成了「小樂的潮玩鋪」的攤主，或在斯普瑞斯奧特萊斯商場前的廣場，或在世界公園，販賣著快樂。

劉小樂是名玩具愛好者，僅收集的巴斯光年就有大概200多種，包括從微型、小型到中型和大型的各個形態型號。巴斯光年之外，其他玩具的數量更是不勝枚舉。

「一方面是為玩具愛好者提供一個聚集地，大家可以隨時交流交換喜歡的玩具；另一方面，想讓大家找回小時候的童真，讓更多的朋友瞭解玩具。」談到出來擺攤的原因，劉小樂如是說道。

為此，劉小樂每天都會花費大量的時間來收集較為稀有的玩具。也因此，他的攤位上經常會出現一些絕版玩具，包括米奇、米尼、奇奇弟弟等早年間的迪士尼玩具，以及文具總動員中的動畫人物。

與捷克和劉小樂這樣的新入局者不同，80後的球球可謂是擺攤屆的「老炮兒」。2009年他就已經在北京南鑼鼓巷「練攤兒」，一個月前他重操舊業，正式成為後備箱大軍中的一員。

「不謙虛地說，我應該算是國內較早打出『懷舊零食小賣部』概念的商家。」在球球印象中，十年前，南鑼鼓巷算得上北京最熱鬧的地攤經營地之一，這讓家住附近的他有了天然的地理優勢。

在整條街都充斥著撥浪鼓、打火機和鑰匙鏈等打著文創旗號的小商品時，身為廣告製片人的球球想賣點不一樣的，「與其販賣這種華而不實的東西不如賣回憶，一開始我進了一些溜溜球等80後兒時的玩具，但銷量不太理想，反而是搭配著賣的汾煌雪梅和無花果等零食大受歡迎。」

就這樣，一家以80後童年零食為主的「三年二班小賣部」初具雛形，在電商尚不發達的彼時，為了找到這些童年味道，球球著實花了一番心思，除了在各大網站上找貨源，還拜託身在義烏和廣東的朋友，幫忙聯繫工廠找到更為正宗的產品。

「三年二班小賣部」攤位。（球球供圖）

「那時候並沒有後備箱經濟的概念，商品放在後備箱銷售完全是為了方便。」球球對燃財經表示，隨著城市對市容市貌的管理愈發嚴格，自己的兼職創業之路也就此中斷，「不是沒想過幹門面，但南鑼鼓巷這邊的店舖租金太貴了，擔心收不回成本。」

直到一個月前，球球無意中看到後備箱市集的招商信息，當年練攤的記憶湧上心頭，十年前的毛頭小子如今早已成家立業，可創業的熱情卻不曾消減，跟家人商定後，「三年二班小賣部」重新開了張，除此以外，球球還增加了自製檸檬茶的業務。

02比起賺錢，更為「交個朋友」

燃財經從多位從業者口中瞭解到，目前後備箱商戶分為個人經營和加入後備箱市集兩類。個人經營有諸多不便之處，加入市集的則更像是「正規軍」。

市集同樣會有一定的攤位費，據多位從業者透露，後備箱市集的攤位費則100-500元/天不等。

至於收入，多位攤主向燃財經表示，「並不穩定，但比起賺錢，更享受擺攤帶來的樂趣，並交到形形色色的朋友。」

捷克從沒加入過市集，他自己更享受自由，一個人或跟朋友一起結伴上山，邊欣賞美景邊賣咖啡，「我覺得這也是後備箱經濟最有魅力的地方，開著車去更多地方，還能認識更多人。」

捷克對燃財經表示，有一次他在沙漠中做咖啡，一幫人從遠處聞著味過來買。夜裡，大家圍著火一起品咖啡、喝酒。當然，這些朋友也有讓捷克「頭疼」的時候，「有時候想偷個懶，結果一大幫的朋友催著你出攤，雖然辛苦，但實話說這種被需要的感覺真的很棒，每次出攤都像趕赴一場老朋友之約。」

後備箱攤主大部分都有微信群，攤主會在群裡通知出攤的時間和地點，很多熟客都會特意帶朋友去捧場。

但更多的是捧個人場，並沒有讓捷克收入更多，「網上那些說可以月入過萬的，雖然不能說是騙人的，但我認識的攤主中是真的沒有。我一天多的時候能賺七八百元，少的時候也就七八十元，不過這種不確定性也是擺攤的樂趣之一。」

捷克直言，雖然收入不穩定，但營業時間卻比較自由，「有時候就擺一小時，有時候拉著拖車在山裡能待上兩天。」

與捷克不同，劉小樂一般都是在市集開放的時候去擺攤。他對燃財經表示，市集的客群都是年輕人，剛好是玩具的受眾群體，市集的客流量也相對會大些。

在劉小樂的攤位上，除了巴斯光年外，其他基本上都是中古玩具。「我不會為了賺錢去選那些貴價玩具，更多地是淘些古早或絕版的玩具，這個過程我是享受的。」

這也讓劉小樂結交了更多志趣相投的朋友，「前不久有一個顧客看到我發朋友圈，特意從一百多公里之外的地方開車趕過來找我。還有很多顧客已經變成了朋友，大家一起探討和收集玩具，不管多遠晚上都會趕過來捧場。」

「營業額需要看客流量，利潤大概在30%左右。不過在沒有房租水電等額外費用的壓力下，這樣的利潤率顯然不低。」劉小樂透露。

對於球球而言，後備箱經濟的崛起使他有了重操舊業的想法，而後備箱市集的合規經營也使他有了「歸屬感」，不用再重複十年前打游擊的經歷。

「市集每週五六日開放，有了正規渠道，年輕人的創業夢也有了寄托。」每逢出攤日，球球從中午就開始備貨，晚上基本上都是凌晨後到家。

「有的人認為擺攤是一錘子買賣，實際上並不是，很多連鎖餐飲最開始就是從一個攤位幹起來的。尤其是我們這類賣食品的，食品安全是基礎，只有保證品質穩定才能做出口碑，增加復購，甚至有機會成為未來的事業。」

球球直言，擺攤並不是想賺錢，靠擺攤發財也不太現實，「本職工作之外，能夠接觸形形色色的人，擴大自己的交際圈，還能找回年輕時候的記憶，感受到自我價值的實現，這些比賺錢更有意義。」

03「有處安放」的創業夢

如今，INSO汽車後備箱市集已經成為北京最大的後備箱市集，每週五六日3天市集便會開放。從環球影城門票和周邊產品，到肖像畫，再到食品飲品應有盡有，不少年輕人集結在這裡開啟週末狂歡。

創辦後備箱市集對楊沐妍而言也是計劃之外。2020年底，受疫情影響，她和幾位經營實體店不順的朋友聯繫了一個小商場，開著車賣滯銷的玩具等產品，後來逐漸越來越多有相同經歷或興趣的攤主加入，後備箱集市初具雛形。

楊沐妍向燃財經介紹，市集每天客流量基本在5000人次以上，後備箱攤位在50-60個，「有時我們還會組織專門的主題周，如漢服展、貓展等。和商業綜合體合作一起推廣，也能帶來精準客源引流。」

但顯然，後備箱市集給楊沐妍帶來了更多意外收穫。

給弱勢群體提供更多就業機會就是其一。楊沐妍表示，對於殘障人士和低保人士，在確定其所持證件的情況下，也會在場地內為其提供攤位，並在攤位費上給予優惠。

除了INSO汽車後備箱市集，近年來，北京市豐台區草房、順義區羅馬湖等很多商圈和遊樂場都辦起了後備箱市集。

實際上，不僅僅是北京，在各大社交平台搜索，南京，保定、昆明、濟南、成都、武漢等地都出現了規模各異的後備箱集市。

然而，就在一群年輕人享受創業和夜經濟帶來的樂趣的同時，網上也出現了很多不一樣的聲音。在小紅書的後備箱集市的熱門筆記下，有部分網友提出質疑，「這種有沒有營業執照，算不算兜售『三無』產品」、「價格跟實體店無差別，品控一言難盡」、「無人管理的後備箱攤位，除了占道，會不會有食品安全隱患」。

楊沐妍對燃財經表示，行業目前處在初期發展階段，確實存在後備箱主辦方無照經營的情況，使得整個行業也受到了一定的影響。

「為確保後備箱市集的安全和產品質量，我們對後備箱攤主嚴格把關。在活動開始前一天確定報名攤位，經營者必須出示健康證和實體經營許可證以及24小時核酸檢測陰性證明和行程碼，現場也會安排防疫人員掃碼，也希望政府部門對市集主辦方加強監管。」

楊沐妍表示，為確保後備箱市集活動順利開展，前期需要做大量工作，「我們自己辦了營業執照，會以公司申辦活動的形式首先和商場聯繫，確定時間和地點，然後向所屬街道報批，還需要向消防、防疫、食藥監、安監、城管等各種部門報批，一場活動的報批手續就需要半個月左右時間。」

賴陽對燃財經表示，無人管理的後備箱市集，除了占道，還會帶來食品安全隱患、侵犯知識產權、影響正常經營秩序等問題。如果做成正規的市集，那就必須跟小商品市場一樣管理。比如在郊區，有符合相應手續的場地，收取一定的入場費。張琳

「劃定專門的場所進行後備箱經營，場所裡需要有統一的管理，進入者需要有相應的資質許可證，產品有涉及知識產權保護的，要責任相應的責任，還要有食品安全責任的承擔，以及繳稅等。」

賴陽強調，一些流動的、掀開後備箱就經營的商戶，對社會環境的影響、對市民的擾民行為，以及其它種種的負面影響都不可忽視，」跟取締非法經營的商家是一樣的，「後備箱經濟」也是應該有所限定的。」。

（張琳/燃次元工作室）

（本文來源：「燃次元」公眾號，ID:chaintruth）