美國眾議院院長裴洛西順利訪台，過程間一點磕磕碰碰都沒有，拜會立法院，會晤蔡英文總統一同午宴，身體力行宣揚「親美抗中」的民主價值，台灣綠營張燈結彩，精神勝利，簡直嗨翻天。

大陸這邊，外交部、國台辦、國防部、人大、政協，一連發了幾紙大同小異的聲明，譴責、繼續譴責、強烈譴責，論述單一、主張強烈，卻沒有指出具體作法如何反制美國。帝國主義也許是紙老虎，但這次中國確實騎虎難下，因為高高舉起就很難輕輕放下。

但大國直線相撞後果太嚴重，中共解放軍東部戰區也很識趣的等裴洛西今天下午飛去韓國，從明天才開始環繞台灣頭尾左右夾包，進行6區域聯合軍演。但裴洛西都已經離開才演這麼大，究竟是演給誰看？14億大陸同胞？還是2300萬台灣人民？文攻武嚇、勞民傷財，相信大家觀感都不會太好。

不能與美國對撞，中國大陸只能回過頭修理台灣，揮舞經濟制裁大棒，商務部剛宣布暫停對台出口天然砂，海關總署緊接著表示暫停台灣的柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入大陸。

裴洛西旋風式突襲返台，吃好吃滿中國豆腐，民主勇氣光環加身，也給台獨基本教義派打了一劑強心針，讓他們以為請到了尚方寶劍與免死金牌，卻給台灣人民留下無窮無盡的麻煩，連帶3百多億的經濟損失，但好像國人也都已經習以為常、不足為奇，也不以為意。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※