臺北市長參選人陳時中對於去年萬華「破口說」公開致歉，同時遭到陳情民眾公然嗆聲，從擔任指揮官到貴為民進黨參選人，如此判若泥雲的態度轉折，恐已再現「龐氏騙局」。

龐氏騙局（Ponzi scheme）源於20世紀美國一種金融詐騙手法，它吸引投資者並利用後期投資者的資金向前期投資者支付利息，這種「挖東牆補西牆」的操作手法，最終導致入不敷出的金錢損失；如同陳時中利用後期「政治參選」去對前期「防疫指揮」的說詞道歉，萬一讓他當上市長恐怕還會利用源源不絕的政治紅利，去做無心敷衍的「類道歉」。

陳時中從疫情指揮官落跑參選臺北市長，始終無法擺脫防疫指揮失能失策的各種包袱，如今才對萬華「破口說」校正回歸，恐怕不見個人誠意只見政治算計。陳時中以「用辭不精確」道歉，實際就是一種歧視心態，回想去年萬華疫情爆發，在疫情指揮中心記者會，不時以「連結說」、「買竹筍」、「賣葡萄」等明嘲暗諷「另外關係」，就是從茶藝館成為重災區的「無限遐想」，最終導致「萬華病毒」遭到人云亦云。

臺北市長柯文哲談到陳時中「道歉萬華」一事，表示「要不是為了要選舉，他會道歉嗎？」而陳時中對此表示道歉本來就是一個態度，隨即邀功表示當時中央各種協助，卻忽略了當初「萬華病毒」就是指揮中心一手促成；陳時中宣布即將舉辦26場地方座談會，就算透過公開洗白策略，但從口罩之亂、疫苗之亂到快篩之亂等防疫失策，難道全國民眾真能盡釋前嫌，而萬華民眾又能原諒這種不公不義的公開霸凌？

如今陳時中竟學龐氏騙局手法，以後者的政治紅利詐欺前者的政策過失，萬一榮登市長寶座，恐怕哪天又會換了位置換了腦袋向市民道歉，這種政治利潤回報，廣大市民真敢期待? 而陳時中的道歉也是虛應故事，甚至強調疫情不是人與人之間的鬥爭，是人跟人要合作對抗病毒，但卻公開指稱萬華破口做了最壞示範。

陳時中為「破口說」的類道歉已經淪為「龐氏騙局」，利用政治紅利「挖東牆補西牆」褻瀆萬華，這種政治利潤的投資泡沫，臺北市民當心血本無歸。

（作者為新聞研究所博士生 ）