陳時中終於一償宿願參選台北市長。好消息是，陳想選台北市長並非什麼天下奇聞，而是人盡皆知的陽謀，只是礙於今年疫情不斷爆發，找不到時間點「無縫接軌」宣布參選；壞消息是，陳時中甘受千夫所指，明眼是疫情猶存人民惶恐之際，選在登記最後窗口期間「撩落去」，即可看出對陳而言，衛福部長、防疫中心指揮官都只是暫時的跳板，陳也自詡是自由業，一副隨時想走就走的心態，因此那怕是「登出」部長高位、棄人民健康於不顧，也非得朝首都市長的美夢大步躍去不可，真是「生命誠可貴，部長價更高，若為台北市長故，兩者皆可拋」。

陳時中甫剛參選就馬上出書，擺明的是早在擔任指揮官期間就在規劃參選，才來得及在參選一刻公開付梓，時中用心之深可見一斑。儘管陳時中解釋出書起心動念則源自於家族關係，甚至書剛出版問世，就拿下多家書店暢銷書第一名，但懂的人都知道，政治人物出書少不了周遭好友大量下定捧場造勢；而蔡正元說的最傳神：「與其說是一本書，不如說是一本寫真集，簡單講則是「把『宣傳單』釘起來的冊子」，根本談不上是書。」寫書的政客很多，但大部分其實都不是自己寫的，大多都沒有什麼資訊內容，出版幾年後就乏人問津，「像陳水扁那本《台灣之子》，有多少人還記得？」

被批評是落跑部長也好，出書造神也罷，顯然無礙於陳時中參選的決心，但真要討論台北市政檢驗擔任市長的基本功時，陳時中的「空心」本質不免露出馬腳，例如陳時中誇下海口說，要讓原定規劃10年完成的捷運，希望在8年完成。先不說政府審查耗時費日難以估計，當下營造業缺工缺料問題之嚴重，加上通膨物料上漲，早讓許多政府大型標案流標停擺。

但這點不能怪陳時中，因為有了衛福部指揮中心在疫情期間包含快篩試劑在內的標案疑雲，或許陳時中無法理解怎麼會有標不出去、無法如期完工的標案，不是一切都應該早就安排好了才標？

從陳時中宣布參選台北市長以來，不是忙於解釋落跑部長說，就是忙於出書宣傳，對台北市政著墨有限，一開口就是仿效政客開選舉支票式的「8年完成說」，卻對內湖交通問題提出新捷運路線、聯外道路等解方毫無具體政見，再細品網路爆紅的陳時中任內「十大防疫金句」，已經讓人隱隱嗅出陳的空心本質，亟待陳的選舉團隊給予陳惡補市政治理的基本功，否則就算民調再高也是空中樓閣，隨時可能會出現草包式金句破了功，豈不枉費陳的一場心機？（作者為自由撰稿者）

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