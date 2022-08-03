裴洛西來台造成一股旋風，大家瘋狂在線上看飛機航線動態，隨時了解目前進度。其中不乏對岸開火的移花接木影片與假訊息。建立在假訊息上，紅綠兩方各有盤算，紅方營造出裴洛西飛機只能繞行不敢衝突，強調美國是紙老虎。綠方則是指出飛機排除萬難降落，營造超級英雄偉大落地的情景。

與此同時，有人注意到了裴洛西一樣透過所謂「外交泡泡」，無需隔離，就大剌剌的進出國門，並且拜會了一大圈台灣政治圈與半導體業的人士。但試問今日台灣本土病例動輒一兩萬，我們有何「泡泡」可言？

所謂泡泡，當初是在兩個國家都「加零」許久，與其他大幅度確診的國家相比是很安全的環境，兩國建立於信任而產生的泡泡。但如同上述所說，台灣每日本土病例一兩萬早就已經不是新聞，幾乎可以說我們已經呈現了共存態勢，為何民進黨還不願意鬆綁國門？

因為距離選舉還有3個月！現在對青壯年族群釋出利多還太早，所以這個3+4是為了鎖住年輕族群的選票而扣住不打的好牌。民進黨如今已經是一個撤頭撤尾為了選舉而存在的機器，完全無視本土疫情發展情況，要不是裴洛西來台灣再度掀起了外交泡泡的思辨，還很多人住在他們營造的幻想泡泡中。

對民進黨來說，9、10月開國門，11月前大家都出國玩一輪回來投票，是最佳選舉盤算，屆時再對陳時中的防疫歌功頌德一番，為台北市選情提供大利多。屆時大家也忘了林智堅的落跑、論文抄襲與爛球場，彷彿都可以看到林智堅會與鄭文燦在桃園機場攜手一起歡迎國人回家投票的畫面。

民進黨非常擅於製造這種夢幻泡泡，泡泡是一種多彩、渾圓的美麗，但也是脆弱、短暫的存在。台灣民眾究竟會不會在一次被這種煙火般的短暫絢麗給矇騙？還是會打醒自己，告訴自己這一切都是選舉操作？執政黨這6年來並未給青年有買房的機會，並未實現居住正義，並未真正守住國門到足以共存的時刻，並未恪守財政紀律反而債留子孫。台灣人不該再被彩色泡泡吸引，應該要放手戳破它。

裴洛西來台，讓大家注意到外交泡泡，也注意到民進黨的選舉泡泡，而聰明的台灣人民值得更好的選擇。（作者為民眾黨台中市黨部副執行長）

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