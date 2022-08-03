今年熱不熱？很熱！

人，很奇怪，就是不信邪。我們常常心裡清楚有些不好的事情早晚會來，但在沒有火燒屁股前，總是想著能過一天算一天。每個人都知道人體溫度37°C是一個警戒線，幾年前，當氣溫接近37°C時，一度讓很多人感到了匪夷所思，今年更誇張，40°C變成全球各地熱不熱的一個比較標竿。我常聽人說：要怎麼收穫，先怎麼栽。但很少人知道胡適在說這段話前，其實先說了3句話：「種種從前，都成今我。莫更思量更莫哀。」今天這個世界，所有事情說穿了都是人類自找的。

氣候惡化的情況確實越來越明顯，7月分的全球溫度再次破表，熱浪讓所有被疫情解放的觀光客一下子有苦難言。歐洲區域、中國的部分地區，甚至北美都出現了類似的狀況，四處可見野火肆虐以及人們的死於中暑。說白了，熱浪並不是什麼新鮮事，但它們變得這麼頻繁和極端，而且在不同的區域越來越常見仍然讓人害怕。最近的一項研究發現，與40年前相比，現在北半球出現熱浪的天數已經是40年前的7倍之多了。

強度和頻率的新增已經夠糟糕的了，同步性的發生則讓情況變得更加的不可收拾。除了能源危機的迫在眉睫，熱浪還會破壞農業，不同區域的種植或收成一下子中斷會造成全球糧食的危機。更可怕的是，這波熱浪也凸顯了很多地區的建築設計已經過時了。以英國為例，英國鐵路很快陷入癱瘓，原因就是英國的軌道設計最多只能抗熱27°C。

我們或許可以不斷適應正在上升的溫度，鐵路也可以打掉重新設計。但貧窮的地區情況則更糟，因為貧窮國家往往更靠近赤道，在熱浪不斷將溫度推高的同時，人口增長最多的相對貧窮地方受到的影響也會最大。更諷刺的是，在某些情況下，應用科技來適應更高的溫度，例如為設計不當的建築物提供空調，很可能進一步加重電力的需求。就在上個禮拜，英國的電力需求就比前一個禮拜增長了5%。如果這些新增電力來自再生能源那還好，但如果它仍然依賴著化石燃料發電站，那又會進一步加速全球的變暖。

今年夏天的天氣反常嗎？其實不反常。氣象學家早就以氣象模型準確的預測了這個情況。我們也心知肚明，如果不採取行動，這些熱浪將變得更加頻繁和強烈：今年經歷的溫度在未來將變得稀鬆平常。這意味著異常天氣將更加炎熱，而冬季乾燥、夏季熱浪和森林火災的惡性循環極可能繼續加劇，各國只能被迫適應，早已沒有能力緩解氣候的變化。

記憶猶新，去年的COP26峰會，大家信誓旦旦的要使盡全力遏止氣候變化，但時過境遷，各國政府早已把這些承諾拋在了九霄雲外。但有些國家還是採取了一些應對措施，例如在西班牙，官員們正在研究是否像風暴一樣對熱浪進行命名和排序，以提高公眾對熱應激對健康危害的認識。全球共有7個都市位於熱點地區，希臘的雅典，為了應付層出不窮的山林野火，已成立了一個危機小組，並向歐盟各國提出了救援呼籲。

根據大西洋理事會和Vivid Economics的一份報告，到2030年，由於高溫壓力導致工人生產力下降，光是美國一國就有望每年損失2000億美元，但拜登承諾的美國氣候革命早就已經停滯不前。轉眼間，距離埃及主辦下一屆的氣候締約國峰會只有4個月了。我感覺吧，到那時，酷暑遠去，大家很可能又會故態復萌。歐洲議會將核能和天然氣列為綠能就是明證。

G20國家有義務兌現既有的承諾，氣候變化或許無法避免，但我們有義務努力控制事態的惡化程度。我感覺吧，很多國家就是不覺得迫在眉睫，所以既沒有大規模通過綠色發電系統、節能技術，也沒有真心真意阻擋化石燃料的繼續運作。如果今年夏天的熱浪仍然不能讓人們產生必須採取行動的急迫感，依然我行我素，甚至選擇習以為常，那這不是悲哀，什麼才是悲哀？

（作者為創投合夥人）