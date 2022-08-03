美國眾議院議長裴洛西來台前夕，大陸國家主席習近平正告拜登總統「民意不可違，玩火必自焚」，一些人嗤之以鼻，認為大陸體制下有什麼「民意」可言。殊不知隨著中產階級興起與網路時代的來臨，大陸民意對北京高層日常決策的影響力已不容忽視，民意不再是北京決策的「藉口」，更不是官方所能操弄。

網路急統民意高漲

長期以來，外界普遍認為：第一，民意是北京決策的合理性藉口，或正當性的論述，北京可以精準運用對自己有利的民意、壓制不利的民意；第二，民意是北京政治鬥爭的手段，民意背後有特定勢力的操弄。由於大陸並非民選政府，議會未經民意授權，更沒有不受黨與政府控制的獨立媒體，民意確實容易受到魅力型領導人的操控。

過去這個判斷或許正確，但自從網路和自媒體興起後，大陸民意已趁勢而起，漸呈沛然莫之能禦之勢。北京開始以「疏堵結合」策略因應和化解，已成為大陸決策層與基層民意互動的新典範，並在一些重大公共事件中顯現出來，最終影響並改變了地方政府乃至北京最高層的政治行為。

最具代表性案例，是北京市政府出台規定，限制未完整接種疫苗者進入公共場所，但遭網民強烈反對，並有律師提出合法性質疑後，北京市政府最後收回成命。新冠疫情爆發後，類似疫苗限制政策，在歐美與民選制國家相當常見，有些地方在經歷民眾抗爭後有所妥協，但諸如新加坡等國家，則採取了更嚴格的做法。大陸街頭雖不會出現實質的遊行示威，但社交媒體虛擬空間「廣場政治」的影響力，絕不亞於實體空間。

大陸官方對網路民意的回應能力，特別是對負面輿情的化解，早已超出外界的認知。今年初徐州「鐵鏈女」拐賣婦女案、年中唐山燒烤店惡性鬥毆案、近期河南村鎮銀行兌付危機以及「紅碼事件」，最後都獲得了大陸最高決策層的回應和問責。過去外界普遍擔憂大陸因加強宣傳管控，導致「異地監督」現象消失，卻沒料到網路民意的興起，可以讓全國各地網民在一些涉及治理、經濟、防疫等議題上相互串聯，只要合力「頂上熱搜（最熱話題榜單）」，必然進入北京最高決策者的視線中。

就大陸內部施政、決策而言，來自網路的社情民意表達，已經變成可量化、可衡量的固定指標，並成為北京試探基層民意冷熱的「溫度計」，過去幾年因為戳中網民「痛點」而丟官、受處分的各級官員更是不在少數。從另一個角度看，隨著網路民意愈加被重視，長期以來被視為「黑盒子」的大陸對外、對台決策部署，也逐漸變得不再神祕，但這也給原有決策的權威性、穩定性帶來挑戰。

避免三方民意對撞

以裴洛西來台為例，從她自美國啟程後，上萬網民緊盯美方專機的飛行軌跡，紛紛上傳福建、浙江沿海地區的共軍調兵影片，胡錫進強硬的言論獲得大量關注，展現了廣大的民意力量。在網路民意壓力下，大陸決策層沒有示弱的空間。

大陸軍方的各項準備動作，包括東部戰區發布「出征」影片，派遣雙航母、民用船舶至福建沿海，以及在閩浙大規模調兵，都被民眾大量上傳至網路。到頭來，這些舉動究竟是真正在鍛鍊戰時動員機制，還是有意透過大陸網民製造「文攻武嚇」的宣傳效果？究竟意在「威懾」美國及台灣，還是讓大陸民眾以為「武統」即將發生？實在讓人混淆，非常容易因誤判而釀成真正危機。

中共已明確宣示「和統」仍是優先選擇，習近平與拜登都有管控分歧，擴大合作的誠意，本不會產生混淆和誤判，但在大陸民間急統情緒長期高漲的背景下，突然有了數以億計的民意因素摻雜其中，反而有可能讓事態更複雜、更不可控。

尊重和回應民意是政治進步的標誌，民意對大陸官方決策影響力上升，值得肯定，但也會造成中美與兩岸關係複雜化。三方都有自己的民意壓力，如何避免激進民意「尾巴搖狗」，甚至民意對撞，需要重視。