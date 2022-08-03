金門大橋連結金門和烈嶼（小金門）兩地，過去被稱為「選舉浮橋」，選前承諾要興建，選後卻又不見！由於政治人物不斷的介入和阻撓，在經年累月的延宕後，多次更換承建的廠商，近20年的折騰後，終將在今年10月完工。興建這座大橋的工程預算經過多次疊加，翻了2、3倍，最後定格在新台幣100億元左右。

近期，在中東歐地區的克羅埃西亞，剛剛興建完成一座跨越鄰國波士尼亞－赫塞哥維那（簡稱波－赫）邊界的佩列沙茨大橋，這座大橋總長2440米，寬22.5米，高55米，建成後橫跨亞得里亞海的小斯通灣，直接連結克國的南北兩方國土。

這是由於在南斯拉夫聯邦解體之後，獨立出來7個新國家，其中之一克羅埃西亞共和國從北向南，必須經過鄰國波士尼亞－赫塞哥維那的涅姆（Neum）走廊，這段長約24公里的走廊是波－赫通往亞得里亞海的唯一通道，但卻造成克國的領土自此一分為二，南北兩地相隔，無法連成一體。

由於克羅埃西亞在2013年7月加入歐盟，根據歐盟規定，凡出入歐盟區的邊界都必須進行海關及邊境安檢，因此，到克國旅遊勝地杜布羅夫尼克（Dubrovnik）一遊，必須經過克國與波－赫之間4個檢查哨所，一進一出之間，造成時程上的延誤，對該國旅遊業形成不利的影響。

為了解決此一困擾已久的問題，歐盟在2017年6月決定撥款給克國3億5700萬歐元，興建跨越南北的大橋，克羅埃西亞政府通過招標後決定，將該項目授予中國的路橋公司承建。這是「一帶一路」在中東歐地區的重要工程項目。

路橋公司的出價為2億7900萬歐元，比其他競標者要低得多。另一競爭對手奧地利的Strabag公司出價3億1500萬歐元，在落選之後該公司向克國法院提出訴訟，認為中國路橋的報價低於該項目的實際造價；其結果將會轉化為高額的環境成本，對附近海洋生態造成嚴重的影響。

由於該大橋位於保護區內，對海水水質和海洋生物保育要求很高。根據媒體報導，自2019年1月動工以來，650位中國工人全天候輪班工作，大橋的建設項目並未發現不當作為。在該橋南方的牡蠣養殖戶原先擔心施工會影響水質，但此事並未發生。克國環保組織「綠色行動」也未發現大橋的建設工作導致造成環境危害。其結果是，克國法院駁回了Strabag公司的訴訟。

今年7月26日，佩列沙茨大橋完工通車，大陸國務院總理李克強以視頻方式出席通車儀式，他表示在大橋興建的3年多時間裡，經受了風雨、疫情、地震等多重考驗，攻堅克難、按期推進，終於竣工通車，是了不起的成就。克羅埃西亞總統米拉諾維奇與總理普連科維奇也表示，這座大橋承載著克國數代人的企盼和夢想，實現了南北兩方國土連成一體的夙願。中國工人的精湛技術和大橋的優異質量，令人讚佩。現在，克國完成了一項全國性、戰略性、超越黨派的工程，而通過這座大橋，克、中關係緊密的連繫在一起。

佩列沙茨大橋是第一個由歐盟提供資金，採取歐盟標準，由中方得標，克服困難，終底於成的工程項目。這是中國大陸、克羅埃西亞與歐盟三方合作的新典範，也成為「一帶一路」另一座里程碑。