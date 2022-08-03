美國眾議院議長裴洛西亞洲行秘而不宣的行程，8月3日搭乘美軍專機降落台北松山機場，美國與中共建交卻不理會中國的憤怒，在美軍強大的航母艦隊護衛下「雖千萬人吾往矣」，全球莫不關注這場盛大的裴娘子最後一舞。

裴洛西長期「反中挺台」，11月期中選舉後將卸下眾議院議長，壯闊亞洲行有為自己尋求歷史定位，以及民主黨期中選舉造勢之必要。不要忘了，4月30日她也快閃基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基自拍，其風光程度還遠遠不如這次台灣行，其中關鍵就在於中國嗆聲威嚇、狠話說盡了，反給了裴洛西和美軍展現軍容壯盛地訪問台灣的機會，前次俄羅斯可沒有哼過一聲，妳悄悄來、悄悄走，回去發個推特「跟澤倫斯基自拍、到此一遊」便是。

裴洛西兩次出訪，照理說烏克蘭之行的鎂光燈不比台灣遜色，全球焦點是烏克蘭，誰理台灣在哪裡；然而，長裴娘子威風的推手正是中共自己。桀驁不馴的前美國總統川普說裴洛西是「Crazy Nancy」，懂了嗎？能夠讓狂人川普罵瘋子，裴娘子短短3個多月「反共抗俄」全做到了，這最後一舞，中國送了禮炮，她盡興了。

中國大陸輿論喋喋罵不休，絕大多數是騎虎難下之語，認為拜習視訊中「玩火必自焚」，話都說這麼白了，結果美國還是不賞臉，美中關係既然沒有信任基礎，也不必再抱希望。美國外交圈人士也很無奈，跟中國建交40年了，中國人顯然還是搞不懂美國的三權分立，即使美國總統拜登想拉住裴洛西，恐怕也力有未逮。

裴娘子最後一舞，蔡英文很配合，妳盡興便是。中國氣得跳腳、鎖島軍演，民進黨撿到槍，在野黨氣餒，老百姓則快忘記什麼論文門、球場門了！

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