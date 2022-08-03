總統蔡英文（右）2019年10月在總統府接見瓜地馬拉共和國總統當選人賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei左）。（圖／中央社）

在美國主導的世界體系下，中美洲是美國的「後花園」，其中絕大多數國家親美，美國除了保持和這些國家的援助與貿易外，還對這些國家在國際社會的表態具有重要影響力。然而在今年6月舉行的第9屆美洲峰會中 ，美國卻遭遇滑鐵盧，除了被美國先行開除的古巴、委內瑞拉和尼加拉瓜外，此次峰會遭到了瓜地馬拉、宏都拉斯和薩爾瓦多的抵制，對美國來說這是前所未見的後院著火。

遠在地球另一端的台灣看似與中美洲距離遙遠，但實際介入了這場美洲紛爭。本次抵制美洲峰會的瓜地馬拉被爆出長期受到台灣資助，瓜地馬拉對峰會抵制頗為奇怪，其餘國家要麼遭美國開除，要麼為偏左翼政府，右翼的傳統親美瓜地馬拉政府竟也加入抵制美國峰會的行列，意外揭露了千里之外的幕後黑手：台灣。

《圭亞那紀事報》(Guyana Chronicle)7月31日發表文章稱《美洲峰會後，台灣所剩的盟友處境糟糕》，該文稱台灣長期資助中美洲和加勒比海地區，但這種影響力不總能帶來和平穩定，因為台灣在外交方式上越來越多「效法美國」。瓜地馬拉總統賈麥岱(Alejandro Eduardo Giammattei)抵制峰會，除了不滿美國干涉瓜國內政之外，還與台灣有關，因為台灣早已在11月初美國中期選舉中押寶了共和黨的川普。台北駐美國經濟文化代表處促成了瓜地馬拉政府與美國Ballard Partners公司的合作，這家公司被認為屬於川普的親信Brian Ballard，此舉被看做是台灣暗中押寶了共和黨，而瓜地馬拉顯然也認為民主黨很難贏得11月選舉，選擇靠向川普。

傳統親美政權拒絕出席美國主導的峰會，在美國政治中成為拜登外交的重大失敗。台灣的角色也浮出水面，拜登對台灣外交部門過早押寶非常不滿，美國官員在會見台灣駐美代表蕭美琴時，稱台方破壞了美瓜關係，台灣方面則否認了這些指控，辯稱台灣致力於推動瓜美雙邊關係，她還親自鼓勵瓜總統參加峰會。報導最後稱，台灣的做法類似華盛頓，直接影響友台國家的內政將引發不滿。

台灣干涉友邦內政，看似天方夜譚實則由來已久，早在1997年，台灣外交部曾押寶時任第一總理拉那烈，但洪森政變獲勝，後指控台灣對前總理有金錢和技術支持，且稱台灣曾他其監聽；20年後的2017年，柬埔寨政府指控在野的救國黨領導人金索卡與台灣合作，企圖推翻現政府，最後金索卡遭到逮捕。兩次事件均導致台柬關係惡化。

台灣常年經營對許多開發中國家的援助計畫，很多受援國是中美洲成員，但一些援助卻並未能夠為該國人民帶來福祉，而是落入了當地領袖的私人荷包，其中就有瓜地馬拉前總統波狄優承認收取台灣250萬美元的賄賂，從而維持邦交關係；亦有哥斯大黎加前總統收取台灣資金充實個人財產的醜聞。

《圭亞那紀事報》的刊文在最後說，台灣的做法為自己目前僅存的邦交國敲響警鐘。這種做法和美國干涉他國內政有相似之處，即透過塑造與在任領導者或有機會的在野黨派人士的友好關係，提現佈局參與幫助受援助者贏得選舉，甚至直接賄賂。這種做法看似是條捷徑，實則無法打開國際大門，一旦被揭露，兩國將面臨關係倒退的窘境，使台灣原先就艱困的外交處境雪上加霜。靠行賄維持邦交或共識不僅難以長久，更容易被漫天要價，甚至變成和中國大陸的外交「軍備競賽」。台灣納稅人的錢不僅沒有換來「讓世界看見台灣」，反而成為國際關係中的黑金政治，「押寶式外交」應休矣。（作者為國立政治大學國發所博士生）

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