美國眾議院議長裴洛西訪台。這是1997年時任美國眾議院議長金瑞契後，再次有美國國會議長率團來訪；不同的時空條件，美中台各方綜合實力也有不同的發展，而裴洛西此次訪台所牽動對美中台三邊關係變化，以及對印太安全情勢的效應更遠甚於當年。

從時空條件而言，為什麼美國國會議長在中共多重壓力下依然決定於此際訪台？首先還是要回到美中戰略關係轉變的大格局。中國在科技、產業、貿易、國際與區域治理，乃至於區域安全等領域的崛起，一方面讓世人認識到，中國官方在中華民族偉大復興道路上，意欲平視世界的民族自信；另方面卻也讓美國認識到中國對美國的威脅。

因此就國際層次動機而言，美國政界與社會對於中國的警惕已經成為華府政策圈的主流意見。為此美國正逐步強化與印太國家深化價值、科技、產業貿易與安全等領域的同盟關係。值此之際，美方更必須對盟邦展現姿態與承諾：美國的行動不會因中方的否定與施壓而更張。

就美中內政層次動機而言，美國國會期中選舉將屆，拜登與裴洛西所屬的民主黨處於劣勢，民主黨陣營更不能因為北京反對就改變了行動，以免被共和黨乃至於美國社會批評：對中國示弱。然而，中國方面也即將召開中共二十大。為了習近平總書記的第三任期，為了習近平順利布局其所屬意的幹部順利換屆，中方也不可能對裴洛西訪台毫無反應，但必須考慮擴大衝突可能打壞中共二十大既定議程的風險。

就風險控管而言，美中之間的膽小鬼賽局仍在進行式。美中雙方不論是為了國家立場，或者「出口轉內銷」藉由升高外部緊張情勢，凝聚內部團結以拉抬領導人聲勢，都有表達強硬姿態的動機。但7月28日的拜習通話，拜登和習近平或許已取得了一定程度妥協。畢竟美中雙方各有待處理的優先政策，熱衝突實非此刻首選。

但我們也應認識到，裴洛西訪台期間，中方實施軍演，並派遣戰機、戰艦接近我中線與西南防空識別區。而美方則有5個航母與兩棲登陸艦打擊群部署在西太平洋警戒。3方空軍空中接近，與裴洛西專機伴飛。美中台3方空軍的接近程度，或將取決於中共軍方欲將情勢升高到何種程度，畢竟夜航空中接近的風險更高。另方面美中台海軍在台灣周邊水面與水下部署的互動，也有可能因為高度接近而產生意外。

對台灣與兩岸關係而言，裴洛西訪台宣示美台友好，自有極高的政治意涵。我們期待美方政要此行能對台海情勢有更親身的經歷和認識，更期待美台實質合作，諸如美台軍售等安全合作、台美21世紀貿易倡議等雙邊議題，能得到美國國會更大程度地支持。

很遺憾中方對裴洛西之行慣性地採取政治與軍事威嚇，還宣布對台農產品、食品實施貿易禁令。或許裴洛西離台後，中方可能祭出更多的對台抵制措施。但我們仍呼籲，兩岸地理如此接近，兩岸合作交流如此緊密，兩岸友好的益處，遠大於對立。針鋒相對無助求同化異，正視台灣事實現狀，在兩岸的現實基礎下尋找對話交流的可能性，才是負責任的領袖應有的智慧展現。

（作者為前海基會董事長）