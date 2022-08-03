7月19日晚間11點40分，統一集團突然召開記者會，表示將以新台幣290億元，從法商手中買下家樂福剩餘的60%股權，並將取得家樂福全台340間門店經營權，和129家商場、家樂福商標使用權、部分量販店及物流中心。而在此之前，公平會7月15日才剛通過全聯併購大潤發的併購案，顯然全聯與統一的兩大集團，未來會在台灣的零售業市場展開激烈競爭。

從消費者的立場來看，業者如果能夠良性競爭，以更實惠的價格提供品質更好的產品給消費者，當然是一件好事。可是換個角度來說，超商、超市、量販等通路往往也是民生消費品過期報廢最多的地方。為了吸引消費者而訂下的便宜售價，和可能根本供過於求的品項，在銷售數字上看不見的實際情況，很有可能就是驚人的銷毀與丟棄。而這種商業行為背後的環保問題，兩大集團的負責人，全聯董事林敏雄和統一董事長羅智先，在布局全通路整合、拓展集團營收等戰略目標的同時，曾經有過配套備案或有想過要怎麼處理嗎？

好比林敏雄在日前接受媒體訪問時才特別表示，就算大潤發被全聯併購，原本已經在販賣的品項也不會減少，價格也不會調高，希望能讓消費者用更低的價格擁有更多的選擇。乍聽之下的確對消費者是一大福音，卻也暗示了他接下來對大潤發的發展安排：要像全聯一樣，以用低價來吸引消費者繼續買、買、買。但鼓勵大量消費商業模式的同時，過度消費所造成的鋪張浪費往往也會隨之而來。在疫情衝擊與全球環保節能意識興起的這個當口，這樣的發展目標似乎顯得有些不合時宜。

尤其最近台灣有某個環保團體才在網路上下了許多廣告，內容就是在講超商產品的塑料包裝可能造成的環保問題。比方說在超商超市或量販店通路的貨架上，每一種產品通常都是一份一份包裝好讓消費者選購。這些外包裝可能是金屬、玻璃、硬紙盒，但更常見的可能是各種塑膠袋、塑膠盒、塑膠罐容器。就連生鮮區的蔬果肉品海鮮，常常也都會有一層保鮮膜包覆或是保麗龍盒裝箱。當然在目前一般大眾的消費習慣與衛生法規的限制下，這未必有刻意過度包裝或是刻意浪費的問題。可是這些無形間隨著我們每一次消費就會產生的垃圾，就是一個一般消費者可能不曾留意，卻真實存在於我們日常生活的環保難題。

而且也不只是買完東西、使用完產品之後留下來的包裝會變成垃圾，在產品生產製造的過程、運送的過程、廚餘和最後的垃圾處理或是回收的過程，都會消耗資源和能源，也會產生所謂碳足跡。這些都該是在節能減碳的環保趨勢之下，消費者要開始在意，而且業者不得不去思考與面對的問題。（作者為口譯工作者）

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