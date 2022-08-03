美國眾議院議長裴洛西執意訪台。當她在8月2日深夜走出機艙的那一刻，部分民眾歡呼，認為這是台美的一大勝利，網路上還有大串貼文稱，原來老共是紙老虎，根本就是空包彈。不料，《新華社》隨即發出公告，解放軍將於4日12時至7日12時在台灣周圍海、空域展開實彈演習，演習區域幾乎是包圍著台灣，4大港和重要機場全在區域內；為了安全，中共還要求船隻和飛行器不要進入上述海域和空域，形同封鎖台灣3天。

解放軍這樣的行動令國人擔心是否會影響天然氣船進入台灣卸貨，並進一步衝擊台灣的電力供應。經濟部能源局掛保證指出，天然氣的安全存量是10到11天，國人不用擔心，但這話並不真確。目前是用電量高的夏季，台灣現有天然氣儲槽的存量僅夠使用7天，而前提是天然氣儲槽滿液位，如果LNG船未能及時運抵卸裝，天然氣儲槽液位不滿，就不到7天。為因應夏季較高的用量，每1至3天就會有LNG船入港，因此中共軍演的3天應該會碰到有LNG船入港，若受到軍演影響無法入港，天然氣的安全存量立刻就會銳減，一旦氣電不足，當然不利整體供電量。

有人認為，因為商船是自由航行，即使有軍演，LNG船只要避開演習區域繞道而行即可，不過，經濟部最好先確定船東願不願冒險送氣？尤其解放軍在高雄外海的軍演區距離港口只有20公里，風險真的很高，若有不測，誰負責賠償？此外，2日及3日都有LNG船入港卸載，4日中午就有軍演，那麼，卸貨後相關LNG船出得去嗎？如果有困難，試問接下來誰還敢進來？

即使台灣的天然氣供應能順利撐過這次的3天軍演，另一個更值得憂心的問題是，如果未來解放軍的這種「環台軍演」常態化，甚至每次時間拉長到7天或以上，台灣就非常難避免「斷氣斷電」，分區供電將成為台灣人的日常。

2017年10月，受到颱風影響，LNG船無法進入台中港卸貨，天然氣不足，大潭電廠2部機組被迫降載至原本1/4的發電量，台電的備轉容量率降至6%。這種情況若發生在酷暑季，民眾可就有苦頭吃了。

蔡政府的電力能源政策大幅提高天然氣發電占比。和台灣一樣能源仰賴進口的日本，2030天然氣發電占比將從目前的27%降至20%；台灣2021年度氣電占比為37.2%，2025年更提高為50%，相形之下，台灣氣電占比真是高到不可思議的程度。

去年在進行三接公投時，電力專家即不斷提醒，兩岸關係是台灣天然氣進口的重大運輸變數，但蔡政府仍一意孤行，甚至今年又開始大推四接。不料，公投才過去8個月，氣電國安風險的惡夢就可能出現了。一旦天然氣進不來，政府再蓋N接也沒用！

（作者為資深媒體人）