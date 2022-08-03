美國眾議院議長裴洛西結束在台灣歷史性訪問，實現了對民主的承諾：重申台灣的安全，及所有民主政體必須受到尊重。我們誠摯歡迎與感謝裴洛西的堅定支持與信念，但在現實面，面對這次訪問產生的實質效應，台灣人民必須概括承受台海新形勢的嚴酷挑戰與威脅。

風險與代價由台灣承受

海面上有航空母艦打擊群全程警戒，空中有戰鬥機群護航，全球超過50萬人在網路追蹤美空軍專機行蹤，裴洛西2日從馬來西亞起飛，刻意繞過南海經菲律賓海飛抵台北，凸顯了這是一次非比尋常的「國會代表團」出訪，充滿了風險與危險。事後更證明美國主流學界的關切與警告並非無的放矢，國會外交可能失控變成危機，更使原本就脆弱的兩岸現狀搖搖欲墜，這也是當前台灣安全環境最真實的寫照。

裴洛西是美國第三號政治領袖，濃厚「反中」政治色彩，曾於天安門廣場拉起「獻給為中國民主事業犧牲之烈士」布條；再加上美中關係正處於建交以來最低點，中共懷疑美國掏空模糊一中政策，企圖「以台制華」，裴洛西訪台被中共視為「公然進行政治挑釁」，大陸領導人習近平日前在第五次對話中告訴美國總統拜登「玩火必自焚」，都是在警告美方不要一意孤行。

但裴洛西仍高調搭乘空軍專機訪問台灣，並進行一系列公開活動，包括拜會立法院與蔡英文總統、參觀景美人權園區等。她在《華盛頓郵報》發表「我為何率領國會代表團訪台」，強調訪問並不與長期奉行的「一中政策」相牴觸。以維持美中關係穩定為優先考量的拜登政府，最初有意勸阻，看到裴洛西心意已決，加上國內反中政治氛圍，也只能全面力挺裴洛西，整個事件終於演變成更激烈的美中對抗。

雖然國會及行政部門支持裴洛西的決定，但《紐約時報》、《華盛頓郵報》、《外交事務》等主流媒體與刊物分別刊登「裴洛西的台灣訪問過於危險」、「裴洛西不明智訪問台灣的損害必須予以管控」、「裴洛西想在台灣做什麼？」等專文或社論，質疑裴洛西展現了個人理念及對台灣的支持，甚至在歷史上留名，而罔顧可能的風險遠超過象徵性成果。

裴洛西率領的代表團安然離開台灣，並沒有發生任何安全問題，大陸的警告表面看來又是一顆「空包彈」，但訪問的結束只是真正風暴的開始。中國大陸或許目前無意開啟戰端，也沒有能力直接挑戰、抗衡美國，但面對台灣仍是占有優勢，前所未有的反制措施無論規模與強度已超過1995、1996年的第三次台海危機，而一切風險與代價都將由台灣承受。

兩岸缺乏溝通對話機制

中共軍方宣布，自4日起在台灣北部、東北部、西北部、東部、南部及西南部6個周邊海域「進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊」，不但早已超越台海中線，高雄外海的演訓區域離陸地不到20公里。這些演習尚不構成軍事封鎖，但台灣對外交通與連結必然受到影響，桃園機場已宣布這兩天取消72航班，如未來演習「常態化」等同中共全面升高武力恫嚇，將衝擊台灣安全，維持多年的台海現狀面對空前威脅，國際觀察家所稱第四次台海危機一觸即發絕非誇大之詞。除了軍事行動，外交抗議及貿易措施也同步進行，是充分謀畫後的全面性報復。

裴洛西來訪，台灣身為當事地主國既無主導權，也沒發言權，更看不到對國家安全利益的評估，只是觀望美國態度行事。而美中經過多領域、多層次的溝通，雙方在第5次拜習對話建立了維持、深化溝通管道、有效控管分歧等共識。在此背景下，大陸僅適度表態，裴洛西也強調是在「一中」前提下訪問台灣，雙方都為對方保留餘地。

裴洛西結束訪問，美中緊張對立可望舒緩，部分要歸功於雙方的溝通管道暢通與管控分歧。反觀兩岸缺乏溝通、對話機制，未來要如何做好風險管理？