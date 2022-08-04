台北君悅酒店，坐落於台北市信義區，緊鄰台北市政府，還與101大廈為伴，擁市民廣場、國父紀念館兩座公園，沒幾步就是全台北最密集的百貨公司群，更有多家金融中心林立，未來還會有大巨蛋等地標建築，那位置真是可謂台北心臟中的肺動脈瓣，蛋黃中的胚胎盤！

難怪美國人會一眼看中這裡，花大錢包下整個第4層，講究的是現代與效率並存。而古色古香的圓山飯店，從來沒有進入美國人的心頭好，畢竟圓山飯店不僅遠離權力核心區，建築老舊也不再舒適。

其實，今年3月訪台的蓬佩奧，也是住在君悅酒店。

更古早一些的，還有美國總統前柯林頓，還有海峽兩岸關係協會前會長陳雲林，也都曾是君悅酒店的座上賓。

還有更多的名人，例如當紅歐美日韓的大明星們，或是當紅球隊的金牌運動員們，來台下榻的首選，也都是君悅酒店。

水漲船高，君悅酒店既然這麼受外國遊客的歡迎，也就成了台灣省名流政客的宴客首選。大有錢人例如郭台銘的婚禮、台塑王永慶的長子王泉仁的婚禮，等等都在這裡舉行。

因此平常在君悅酒店吃飯的時候，我們普通遊客就要小心，二樓、三樓的宴會廳裡，可不知是在宴請誰家的大老，也許無心就撞到貴客，就會衝出一堆隨身護衛，吆喝著讓閒人退散。

難怪，君悅酒店這麼見過大場面，有事交給君悅準沒錯。

據說美國人之所以包下第4層，是台灣指定的「防疫泡泡」的要求。與一般旅客所住的7層以上隔開，出入口加電梯封鎖後，不妨礙別人的正常生活。

美國聯邦眾議院議長裴洛西2日晚間抵台訪問，下榻處台北市信義區的君悅酒店。為避免抗議團體滋事，轄區警方部署大批警力、拒馬，在君悅酒店外戒備。（中央社）

至於為什麼不住總統套房，不怕馬屁拍不好嗎？其實，飯店業者早已想到，愛住總統套房的以明星為主。一般的政客，往往還帶有大批官員，從實用角度來看，房間豪華不是首要考量的因素，而是以團隊住在一起，方便開會為最優先。因此他們寧可全部擠在一層，方便彼此招呼。

嗯，到目前為止似乎沒什麼破綻。那麼，可以睡個好覺了嗎？

不可以～怎麼可以讓她這麼就好好睡了，雖然君悅酒店的床墊是英國百年名床斯林百蘭，保證您享用軟綿如雲般的奢華觸感。但是不要忘記，入夜後，這裡常常會出現一些不該出現的東西………

讓氣氛突然變冷的，是冷氣開太強了嗎？還是……全球第一猛鬼飯店的隱秘主客們，又到了出來活動筋骨的時間呢？

當你谷歌輸入台北君悅……

當你谷歌輸入台北君悅……（網路截圖）

君悅飯店鬧鬼，這在台北已經不算是新聞了。本地人都知道，這裡不只一次兩次嚇跑過住客，而且其中還包括了很多明星，都是君悅猛鬼的手下敗將。

最廣為人知的當屬韓星金賢政，當年一個水靈靈的大美人，來台參加金鐘獎頒獎典禮。金賢政美人入住君悅酒店後，當晚就發現，房間的電視會莫名其妙自動打開又關閉，即使她拔掉插頭，都無法阻止電視自動開關。

最後，她躺在床上準備休息時，電視竟突然打開，隨後浮出一顆頭顱，而金賢政雖想拔腿就跑，卻發覺四肢都被牢牢壓住，動彈不得。結果，大美人一夜嚇到花容失色，不顧午夜深深，哭著就立刻搬出君悅，另覓別處居住。

有沒有覺得涼涼起來，還有還有，自君悅酒店營業的20年間，陸陸續續就不斷有各種「飄來飄去」的客人們，玩得馬桶亂響、水管亂噴、鏡子流血、窗簾亂晃、門鈴狂響、手機失常、電腦短路、怪聲不斷、人影憧憧……嚇走很多客人。

因此很多國際企業，如果需要長期和酒店包房，以供員工出差住宿的，常常會選擇別的五星級酒店，就算地點不那麼方便，例如晶華酒店，或者遠企酒店，可是至少相對陽氣夠足，不至於半夜把人嚇走。

猛鬼酒店的故事傳開了，老實說，每次去君悅，都覺得眼前的東西略顯怪異。

第一怪是酒店車道的上方，不懸掛的不是吊燈，而是一串巨大銅鈴，據說名叫「鎮魂鈴」。曾經是姜子牙所使用過的，震煞商紂王死後作怪之法器，吊在堂堂酒店大門上方，實在突兀。

第二怪當屬掛在大廳的一對密宗符咒。說實話，這真是令人不寒而慄，哪有酒店掛那麼嚇死活人的兩幅畫作，這看上去就不太正常。米桶每次經過，都自感八字不夠硬，沒膽直視，只想從符咒旁邊快點溜走。

轉過巨型符咒，赫然出現在柱子上的，還有幾把銅錢寶劍，這樣鎮宅辟邪之物，秒懂。

再走到大廳中央，梅花形噴水池是遊客們拍照打卡的熱門，仔細看看那噴水的生物，龍頭魚尾，乃是龍子螭吻，專責鎮邪避火，不言而喻。

轉去大廳左翼，當中又莫名擺放一巨大木球，一部分間隔用一串串葉子做屏風。傳言木球為調整風水，而葉子為「乾燥柚子葉」，都是民間用來祛邪避穢的法寶。

還沒離開君悅酒店的一樓，就這麼多法器，簡直可以欣賞一場「民俗活動展」，若說只是擺好看，讓人難以相信。

況且，法陣已經武裝到兵器庫一般的陣仗，樓上還能時不時傳出怪事。君悅酒店的猛鬼們，到底是有什麼仇什麼怨？

鄉民們盛傳，君悅酒店這塊位置，在日據時期，曾經是監獄和刑場的所在地。此地死者眾多，久而久之陰氣太重，聚成鬼行，難以散去。

這一說法，和現在熱鬧繁華的信義區不太符合。不過，縱觀台北市的發展史，舊城中心在偏西北的萬華、士林一帶。台北東部還是蠻荒之地，拿來做監獄也很有可能。

1930年左右，日本殖民政府為了備戰，在台北興建軍用倉庫囤積物資，那時選中的，就是如今包括君悅酒店，台北101在內的這塊位置。

日本戰敗後，國民政府遷台，因這塊區域已有完善的倉庫設備，因此順勢把兵工廠也建在這裡，代號為「四四兵工廠」。如今逛到101大廈前，猶可見到保留下來的一小部分眷村遺址，悄然遺落在鋼筋水泥的叢林中。

四四兵工廠時代，就有各種鬼故事流傳。但那好歹也是軍隊管轄，哪能任由邪說散佈。

時代變遷，彼時是散發豐收氣息的稻田，忽而轉為關押惡煞的監獄，再鋪上房舍做了倉庫，又換了主人變成工廠，眼看工廠也不見了，只見他起高樓，只看他宴賓客……。

而泉下的猛鬼們，已無法感受光陰荏苒，猶自抱著冤屈嗚咽。（小米桶）

（本文來源：「環行星球」公眾號）