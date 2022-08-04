歐洲議會於今（2022）年7月通過執委會的提案，在《歐盟分類法》（EU Taxonomy）下，將天然氣、核能正式列入過渡性的「永續經濟活動」項目，未來得以接受永續資金的支持。歐盟執委會強調：「氣候中和是我們的目標和法律義務，我們致力於使用所有可用工具來擺脫高碳排的能源」，顯見歐盟藉由天然氣、核能轉型的企圖心已十分明確。反觀台灣同樣宣示要在2050年達成淨零碳排目標，但被問及是否有可能重新將核能列為能源選項，經濟部卻表示，台灣已走進民主社會，任何新的能源形式在台灣要使用，都要經過民主選擇。

民主似乎已經成為施政者逃避問題的最好理由，而民主是否可以用在高度專業的選擇，是一個值得思考的問題，例如核四問題是否應該公投，公投後又是否可落實，議論紛紛卻無濟於事。眾人之事交由眾人決定看似真理，然而，偏離專業討論、泛政治化一直是台灣公共議題決策時面臨的困境。

國際上碳定價一直不斷升高，碳邊境調整機制也破天荒地在6月22日通過。這些事件所代表的意義，全球暖化議題勢將衝擊未來我國的經濟發展。特別是在歐盟排放一噸碳近100歐元的碳定價下，我國發一度電約有502克碳排放，代表未來電價需要反映環境成本時，我國電價至少漲幅達50％以上。遑論外銷企業所增加的生產成本。

根據文獻，如果以煤炭發電，一度電約排放870克二氧化碳；如果是風能，約排放14克，但核能僅排放12克；這是為何當氣候與能源危機同時發生時，核能被視為解決暖化問題的關鍵角色。核能及相關能源議題牽涉到高複雜度與專業性，從能源轉型和經濟競爭力的角度來看，捨棄核能是否是最佳的能源轉型路徑？在無其他經濟有效的過渡性能源下，一旦捨棄核能，可預見台灣能源轉型步調將受阻，而與國際趨勢脫節的作法，對企業經濟競爭力的影響也不應忽視。政府不應在沒充分資訊和討論下進行粗糙決策，政府對於這些專業問題也不應也不該假「民主」之名搪塞回應。

此外，從貿易手段來看，歐盟已於7月通過了碳邊境調整機制（CBAM）的改版法規，並將CBAM範圍擴展到電力排放，亦即製造商所消耗電力的碳排也將納入繳納碳關稅的課徵範圍，因此如果台灣排除核能作為過渡性能源，我國廠商出口競爭力將立即因使用高碳排量電力而面臨衝擊。2020年台灣一度電的碳排係數高達502g，不僅遠遠超過法國（51g）、瑞典（6g）等歐洲國家，也超過了鄰國日本（422g）、韓國（416g），而近期日韓兩國更不約而同宣布將重啟核電，除顧及能源轉型風險外，也期望更進一步降低電力碳排放係數。若我國持續忽略核能對於能源轉型的重要性，待2027年歐盟CBAM正式上路之後，高電力排放係數將使得我國製造商面臨巨額的出口成本，對於我國產業的衝擊不容小覷。

《歐盟分類法》對於製造類經濟活動的碳排放表現，以前10％排放水準作為永續標竿，一旦符合此標竿數值，便符合永續標準並可引導永續金融投入，為獎勵資優生的概念；而CABM則是採取出口國同類產品排放強度前10％，或是歐盟同類產品強度前5％之平均值作為繳納費用的預設值，較像懲罰後段班學生的概念。歐盟的目的很明確，即是藉由金融和貿易兩種手段上下夾擊，促使企業加速轉型、負起碳排放責任。

然而，我國不但始終在能源轉型路徑上無法達成合理共識、亦遲遲無法建置可有效因應歐盟碳關稅的碳定價相關機制，種種政府表現與國際趨勢明顯背道而馳，既無法引領企業成為減碳資優生，還迫使企業因高電力碳排放係數而落入減碳後段班的困境。

企業在當前國際綠色新政下紛紛陷入碳焦慮，更有大型企業因此轉向國外自願性市場購買大量碳權，讓本可以在國內流通的減碳資金平白流出到國外，而購買回來的國際碳權卻無法列為公司資產，對企業及國家而言都是損失。從具高度專業性的核能議題看出：政府忽視國際能源轉型趨勢的演變，也無法提供企業解決碳焦慮問題的手段與方向，卻以民主為名來推託，進一步一點一滴侵蝕台灣的國際經濟競爭力。呼籲政府讓能源議題討論訴諸專業，更別讓台灣的永續發展毀於意識形態之爭辯當中。