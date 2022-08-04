和平公投是一種政治運動，也是和平教育。

時局詭異，暴亂迭起；台海關係，劍拔弩張。就如在幾十年的醞釀及摩擦之下，俄烏戰爭終於擴大爆發。從而使我們認識到台海關係表面平靜，實則暗濤洶湧。不應習以為常，安之若素。

但是，放眼台灣媒體，智庫，政治辯論裡，討論戰爭衝突的太多，想像和平共榮的太少。半官方的智庫，雖以和平研究或兩岸交流為宗旨，基本上是政治養老院，根本沒有建樹。其中還有以納稅人的錢，將基金會轉成台獨教義派的宣傳機構。即使花費數億元成立的「台北論壇」，它最近的座談題目之一是：兩岸不對稱作戰。戰爭的討論有其必要，但要體認早已遠遠落於形勢之後。和平公投的部分目的在以公投程序及國是會議，帶動台海和平的討論。

再以我看到的材料為限，台灣學界和輿論界對和平學極為難得有興趣的，屈指（單手）可數。如果過去幾十年的和平研究和烏克蘭及俄羅斯和平運動有什麽值得台灣警惕的教訓，那就是：傳統精英式的「和平談判」，或簽訂「和平協定」，如果不是有深厚的民意支持，道德上說是非民主，事實上如果不是無疾而終，就是最多達到暫時的停火。馬英九的即興試探終究是做不下去。張亞中的 「超人」（尼采。無貶義） 指導式的和平協議，希望渺茫。我的好友張榮豐想像裡的密室協商式和平，好像是受「國共和談」影像的綁架。

俄烏的所有停火協定（2014年的明斯克協定還簽了兩次）沒有解決矛盾，只是暫時掩蓋衝突。於是，對抗總會再度發生。在沒有強大的社會群眾和平態度與和平文化支撐的精英式停火，解決不了基本矛盾，失敗幾乎是必然。

晚近的和平研究認為：解決衝突的和平協商或談判運動，不能只有（1）傳統式的精英式的官方接觸，必須同時有（2）社會中層（例如宗教，學術，企業，政治，媒體等等）領袖的參與；（3）各種社團，非營利組織加入；（4）社會群眾的積極響應。

即以（1）而論，在缺乏實質意義的公平正義的社會，經濟，政治結構體制下的台灣社會，不能把兩岸和平運動和連同的和平社會轉型，交由傳統的政客，官僚，名流，大咖，以傳統宮廷官僚式的所謂外交談判去處理。這些都是現存隱形社會暴力及宰制關係的直接受益者。歷史證明：他們對和平的價值，本無必要的認識。對和平之路，也沒有深刻的瞭解。善惡鬥爭，敵我分明；以牙還牙，暴虎憑河。是這些人對戰爭與和平的世界觀。避戰免戰，維持現狀；密室協商，佈施寧靜。是這些人期待和方法的極限。民主群眾式的和平運動，或許可以扭轉一些這樣的趨勢。

由於一般對以上前三點都已相當熟悉，而對（4）的群眾參與或不怎瞭然，或不以為意，甚至認為是烏合之眾的「不自量力」，有必要進一步分析和討論。

和平運動先知先覺的工作者和意見領袖（「醫生」），與支持生命反戰和平公投的群眾，經由學習討論，對話行動，成為和平實踐者，「轉換」大家一向視為理所當然的戰爭暴力手段為和平的心理文化，及社會結構。我們不是被迫或被動被心理醫生要求在沙發或病床，花幾百小時回憶幼時的精神創傷。而是以共同的實踐，「治癒」了心理文化，社會結構中，「病態」的戰爭習慣。我認為：公投作為一種過程，是一個可行的道路。

一般和平研究及和平心理學認為：人類生存有最基本的需求和價值，不可或缺，無法渡讓。生命，生活，認同，自由。當一些基本需求及願望得不到滿足或受到挫折，人類的反應一定是憤怒。在傳統視為當然的反應下，利益相左就一定產生很難化解的矛盾；矛盾無法解決，於是發生衝突；衝突出現，常常視使用暴力為當然。只要暴力出現，求勝，壓服，侵略，消滅等等情緒，容易升級成為戰爭。我們的使命是指出：需求的矛盾也許無可避免，戰爭卻無法解決衝突，而暴力也只能掩蓋矛盾。衝突升級的每個環節的慣性思考，都可以破解，可以超越。換句話說，只要我們願意平心靜氣，冷靜反思：

需求慾望 = 你我 = 敵我 = 憤怒 = 矛盾 = 衝突 = 暴力 = 戰爭

不是自然規律，只是人類心理文化，及人為制度結構允許或鼓勵的惡性螺旋升級。例如，衝突沒有一定使用暴力的定律。要找出衝突之所以發生的矛盾。瞭解矛盾的根源和形式而加以化解和超越，衝突消失或降低了，自然沒有使用暴力的必要，更沒有向戰爭升高的必然。

轉換戰爭的文化結構之時，看似自然規律的衝突惡性升級，蛻變為和平的良性循環：

需求慾望 = 共同 = 兼愛 = 惻隱 = 問題 = 對話 = 協商 = 和平

和平的良性循環也不是自然規律，而是全體社會和平實踐者，經由和平行動，努力轉換世界觀及文化結構的昇華。所以，海潮智庫「和平公投」理由書中說：「戰爭絕不是選項，和平是唯一選擇。利益相左，不必矛盾；矛盾發生，不必衝突；衝突出現，非即暴力；暴力偶現，非即戰爭。」這種良性循環，不會天上掉下來。必須以積極的和平態度及行動建構。

兩岸在致力和平的努力中，如果達成雙方都可以接受的政治安排，這將是台灣結構性社會變遷的契機。兩岸除了不必兵戎相見之外，許多資源的浪費，例如軍購，對外國及政要的賄賂，均可避免。許多人為的政策扭曲，例如所謂的南向政策，得以改正。本來性質是和諧交流的兩岸經貿關係，也不必受到衝突模式的政策影響 （例如裴洛西事件，中共停止台湾35家公司的進口）。台灣社會不僅享有消極的安寧，更有可能進一步成為更加繁榮，但成就平等公正的積極和平。

經由對話，共同找出能夠解決問題的新設想；想像建構可以成為新現實的新境界。所以是和平轉換超越，不以暴力制服；超越習以為常，不是改善矛盾；對話協商創新，而非談判妥協。

和平研究鼻祖 Galtung (Transcend 2004, 67) 的意見：認為依據他自己幾十年和平研究與和平工作的經驗，女性常常是較好的和平工作者。 所以，我才建議和平公投國是會議代表至少有女性50%參與的必要，而不只是出於因為女性可能是戰爭較大的受害者的考量。也不只是對男性沙文主義者的挑戰，或是男性對女性以上對下（父權）式的「關懷」。

從對話，共同探索一個可行的方向，建構或許可以實現的新境界。反戰公投是政治活動也是和平教育。先能教育自己，才能溝通別人；先能感動自己，才能感染他人。運用同理心，使用想像力，鼓吹非暴力，對話不對抗。我們的工作只是提醒大家成為和平實踐者：放棄訴諸暴力的壞習慣，給生命與和平一個機會？ （作者為律師、退休大學教授、前陸委會諮詢委員）

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