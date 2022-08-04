美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)於台灣時間8月2日晚間10時44分，搭乘美國行政專機抵台松山機場，訪台後透過新聞稿表示，「在當今世界面臨專制與民主之間的選擇之際，美國與台灣2300萬人民的團結，比以往任何時候都更加重要。」

對於7月28日才剛跟美國總統拜登通過電話的中國國家主席習近平而言，裴洛西訪問台灣無疑是宣告中美外交的重大挫敗，因此中共展開了新的對台懲戒行動，包括：暫停對台灣出口天然砂、暫停台灣多家食品廠產品進口、禁台灣柑橘類水果白帶魚進口、禁止中方組織與台獨頑固份子機構合作、官媒釋放共機蘇35「正穿越台灣海峽」假訊息、台灣周邊6海域軍演射擊。

面對中國的「商攻武嚇」，近期因為「論文門」、「球場門」而選情低迷的執政黨，像是打了一針腎上腺素一樣，以撿到槍的姿態再度使出大絕招「抗中保台」。蔡英文總統表示，「面對持續且刻意升高的軍事威脅，台灣不會退縮；台灣會盡最大努力強化本身自我防衛力量。」在頒贈裴洛西特種大綬卿雲勳章時，向國人充分展示「台美關係、堅若磐石」。

裴洛西在加持蔡英文總統之後，也積極地拜會台積電董事長劉德音，討論最近美國通過的晶片法案(Chips and Science Act)，該晶片法案內容將規劃520億美元的聯邦補助協助美國晶片廠商，預計將對未來美國半導體產業影響重大。可見護國神山產業群聚的堅實「矽盾」，才是驅動裴洛西來台訪問的原動力，看來也是目前全球經濟體系中，唯一能夠有效反制中國紅色供應鏈世界工廠的壓箱寶。

新竹市長參選人高虹安也在8月3日表示，當世界上的衝突已經由實體的熱戰轉移到外交、經貿與金融等領域的「超限戰」，運用各種「非傳統安全」工具進行對抗行為，我們的政府準備好了沒？台灣在此時此刻更應該要建立何謂「戰略性產業」及「戰略性物資」的清單與應對手段，才能在接下來的挑戰中，展現更高的國防韌性。

從科技首都市長的觀點，積極盤點台灣「工具箱」的內容物，來形塑「產業保台」的具體作法，應該是比只有大喊「抗中保台」來譴責中國務實許多。中國目前在全球第一及第二大經濟體的排名中擺盪，台灣在接下來的經濟變化潮流中，需要產生更多的台灣之光與護國神山相輔相成，才能擁有充足的應對能量。

而如何讓科技首都發揮關鍵的戰略角色，在於科技製造業服務化將產業價值鏈，由以製造為主轉型以服務為導向，並透過資訊科技的應用，加深與顧客之間的深層互動，提升產品的需求度與價值。「工具箱」內可能有的工具將是「人工智慧」、「資安科技」、「大數據分析」、「網路行動軟體運算」，也與未來新竹的產業創新調性十分符合，預計將可促成台灣產業走向全球經濟的戰略制高點，來抗衡中國紅色供應鏈所打造的世界工廠。（作者為民眾黨新竹縣黨部竹北區主任）

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