美國衆院議長裴洛西終於不顧習近平的親口警告「民意不可違，玩火必自焚」，在8月2日晚順利抵達台灣了，也於3日平安的走了。 她此行called China’s bluff，逼中國攤牌了，而中國採取了避敵鋒芒的方針，避免美中的直接衝突。所以，短期而言，裴洛西勝利了，美國勝利了，蔡英文高興了。但是大陸必將採取一系列措施，對台加大施壓，台海局勢將會更為緊張，如不改弦更張，長遠而言，台灣人民必將是最大的受害者。

如何走出未來困境？大陸必須持續的主動釋放善意，而台灣，在短期內安全獲得美國保障的有利態勢下，必須擺脫「棋子」的命運，重新承認「九二共識的一中原則」才能化解危機，得到長久的和平。

美國是這次豪賭的最大贏家

有人猜測，裴洛西是為了實現個人政治生涯而堅持要訪台的。做這樣一個重要的決定，當然不能排除個人因素，但是更重要的是它符合美國兩黨的大戰略，那就是中國是美國的最大競爭者，從意識形態的思想和政治模式，到具體的軍事、經濟、金融、科技及地緣政治各領域。所以在兩岸問題上的具體方針就是必須善用台灣牌來延遲中國的迅速崛起。

今年是尼克森訪問北京50周年，在這個時間點訪問台灣，更有反向複製尼克森事件的意味，只是這一次是拋棄北京重拾台灣的中華民國。 但是這是一個危險而充滿挑戰的路，所以拜登一方面向中國保證一中政策不變，但是卻不斷抽空它的內涵。在這個背景下，拜登和裴洛西唱雙簧一個扮白臉，一個演黑臉。

兩個觀察：1. 這次暴露兩次相關新聞的是英國的金融時報，一個與掌控美英政權的幕後老闆的世界金融寡頭有密切關係的媒體。2. 訪問之前和之後，美國股市沒有劇烈的波動，這與烏克蘭之戰之前股市開始大跌完全不同。這代表了股市大鱷們並不擔心，也許他們早已知道中國不會有大動作。

裴洛西是總統繼承順位的第三人，她乘坐的是政府專機，也得到美軍的密切保護，這個訪問當然是代表了美國政府。她訪問的主要目的就是用相對低的成本，走險棋，刺探中國的底線。這個目的達到了，裴洛西平安的來，平安的離去。這對中國信譽的打擊將是非常巨大的，因此未來的各種類似挑戰也將是層出不窮的。可以預見美國籌組的美日澳印韓的防中軍事聯盟將會加速推進，而北約的進一步介入亞太也將不可避免。所以短期內這是裴洛西的勝利，也是拜登的勝利，但是這個態勢是不可能長久的。

妥善應對 中國的崛起不可阻擋

相對於訪問前中國官方放出的許多狠話，卻沒有善用中國在從烏克蘭、俄羅斯、及經貿和軍事領域所擁有的許多可打的牌，使得大陸人民感覺深刻的不滿，也衝擊了習近平的威望。也許大陸的最終決定是不急於一時的得失而追求長遠的根本利益，然而，早知如此當初又何必說出許多狠話？所以必須深刻的檢討和改正處理整個事件中所展示的、牽涉許多層面的缺失。

裴洛西抵台當晚，中國外交部、全國人大、全國政協、中央台辦、國防部第一時間發表聲明或談話予以嚴厲的譴責。然而，一百次抗議不如一次行動。所以中國人民解放軍宣布於：2022年8月4日12時至7日12時，在環繞鄰近台灣的東西南北六個海域和空域，進行重要軍事實彈演訓行動，企圖鎮嚇台獨。

顯示有實力進攻台灣是好事，但是更需要的是敢於動用實力的決心。 毛和鄧都在極端困難的時刻不但展示了決心更完成了任務，也改變了歷史，所以成爲了偉人。

其他部門也宣布了一系列針對性行動：商務部決定自8月3日起暫停對台灣出口天然砂。海關總署自3日起暫停台灣地區柑橘類水果等輸入大陸。國台辦宣布懲戒台獨頑固分子關聯機構。

這些行動起到了必要的威嚇作用，然而許多台灣人也會有下面的感覺：老婆（台灣）跟村霸（美國）勾搭多年，後來村霸有求於你（中國），聲明你老婆還是你老婆，我要與她分開。之後，發現你是威脅，又公然和她勾搭，而且還要霸佔你的財產。公然讓你知道他要去幽會，你沒有任何動作，卻等到村霸走了，開始打老婆，這能喚回老婆的心嗎？

所以長遠看爲了減輕將來統一的阻力，更需要的是繼續培養一家人的感情，將大陸台胞享受中國公民待遇、培植台青創業、甚至培養台籍幹部的措施更加廣泛的推廣。

短期內大陸將面臨許多挑戰，但是美國的衰退和中國的上升是不可阻擋的，這個歴史的大規律和國際形勢的走向絕不是短期的聰明操作所能改變的。今天美國最大的問題是長期積累的嚴重內部問題，這是西方文明缺失的全面爆發。具體而言是：

1. 人類歷史上最大的國家總債務，遠超過表面的國債規模。2. 可能失控的通貨膨脹。3. 跨國資金的流竄，加速世界的不穩。4. 二戰後歐洲最大的戰爭。5. 瘟疫。6. 極端氣候。7. 科技創新和生產力的轉移到新興世界。8. 無法有效管理社會運作的民主體制。和中國爆發大規模衝突只會加速美國的衰落，所以美國不可能會因台灣問題而與中國攤牌。

美中必定會發展出新的平衡關係。在此期間，中國最要做的是健全自己，特別是改變自從清末全盤西化以來，在人文領域被西方思想全面掌控的不正常現象，真正的建立一個立足於中華文明，但是廣納外來優秀文明的新的文明。

台灣的出路：重新擁抱「一中原則」

台灣問題的內在根本因素是自從1995年甲午戰爭割讓台灣後，除了1945到1948同屬一個中國政府管理以來，超過百年的分治所造成與同文同種的大陸華人的隔閡，而這個隔閡又因為李登輝和之後台灣的去中國化教育而加深。而外在又由於國際強權將台灣當成抗中棋子，加深兩岸的對立。

但是現實是台灣沒有獨立的可能，兩岸的現況很難維持下去。這次裴洛西訪台事件關係到台灣的根本利益，但是自始至終台灣沒有決定權，這是台灣的悲哀。爲了台灣人民的福祉必須走出這個受制於人的局面，首先就是要拋棄「亞細亞孤兒」的心態。

裴洛西之行對台灣最有利的一點是，短期內美國會維持台灣現狀，而中國也不會急於爲統一而攤牌。明智之舉就是回歸「九二共識下的一中原則」，這是最符合美國、大陸和台灣的共同利益。走出善意的一步，不僅可以在美中的競爭中尋找一條最適合台灣利益的道路，而且可以最大的收穫中華復興的紅利。

（作者為中美論譠社社長）

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