8月2日晚間裴洛西專機落地台灣後，新華社授權公告：「中國人民解放軍將於北京時間2022年8月4日12時至7日12時，在台灣周邊海空域六個區域，進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊」。台灣在裴洛西訪台之餘，不可小覷解放軍演習所帶來的效應：常態性封鎖與介入台海、消耗國軍有生力量。

解放軍常態性封鎖台海

從解放軍在台灣周邊劃定了6個演習區可以看出，這就是封鎖台灣本島的作為，演習3天表示封鎖3天，雖然並不是真正意義上的全面封鎖。

在實踐方面，主要是要看封鎖國的實力。過去解放軍的實力不足以封鎖台海，連遂行一場兩棲登陸作戰都不可能，96年飛彈危機時，美軍航母穿越台海幾乎封鎖大陸沿岸、而解放軍卻做不到，這就是實力不足的現實。

如今以解放軍實力封鎖台灣海峽甚至於東部海域不成問題，但若廣度過大、時間過長，可能發生國際糾紛；而裴洛西的來訪，卻給了解放軍介入台海的理由。

我們可以想像，在這3天演習期間，國軍戰機和軍艦還能升空出港嗎？也許在6大演習區之間鑽空子還可以吧！如果連鑽空子的風險也不想承擔，那就忍個3天不升空、不出港。

軍事有一句俗話：「一年陸軍、十年空軍、百年海軍」。海軍文化養成不易，除了正規海戰之外，還要有堅毅不拔的耐心與耐力，和大自然搏鬥、和對手競爭。當然，「百年」的說法有一點誇大，但是以中國人堅忍不拔的民族性格，可以在更短的時間養成，例如2008年底開始的亞丁灣護航任務，每年共有三批編隊出海，如今不間斷已經有41批編隊。

現在解放軍經由演習，近距離封鎖台灣的做法太明顯，對於中國大陸而言，裴洛西簡直就是「天賜良機」。過去解放軍想要突破海峽中線總是很敏感，如今這6個演習區不但突破了海峽中線的問題，而且還近距離封鎖台灣本島。這就是民進黨政府短視近利的惡果！

所以，中國不會輕易的放棄這個突破口，以後國軍在台灣本島周邊將會頻繁的和解放軍海空軍接觸，這個場景簡直是不敢想像的無窮「消耗戰」。

消耗國軍有生力量

封鎖的力量這麼強大，主要是因為消耗：消耗對手的有生力量、消耗對手的精神戰力。2012年野田佳彥政府將釣魚台列嶼國有化，剛開始，中國大陸派遣漁政船和海監船巡航，後來合併為海警船常態巡航，10年來不間斷的海空巡航，日本政府的壓力山大。漸漸的，日本防線鬆動了。

雖然日本政府採取了若干作為，例如在鹿兒島南面島嶼部署反艦與防空系統、日本海自和保安廳也在釣魚台列嶼附近勤奮巡邏、空自不斷攔截接近的中國軍機，但是這些軍事活動顯得極為被動，缺乏完整與連貫的防禦計劃。

日本空自正承受著越來越大的空中壓力，每天至少兩次起飛攔截無法識別的戰機。在過去10年中，西南空域的威脅數量一直迅速增加，日本空自每年大約有70%的空中爭奪都發生在這個地區，大部分是攔截解放軍軍機，其餘則是俄羅斯軍機。

2021年3月，日本政府終於宣布放棄攔截解放軍軍機。解放軍軍機以戰術層次的消耗戰居然能達到戰略、甚至於是政治效果，恐怕是日本政府始料未及。

以日本為例，一天平均兩次的空中警報，而我空軍老邁的經國號和F-16還能經得起每天起降兩次嗎？我們究竟還能夠「被消耗」多久？輕易就和強大的中國為敵，恐怕是政府最大的失敗。

國軍喪失主動權

在對台行動方面，不只是東部戰區而已，大概除了西部戰區之外，其餘北中南四個戰區兵力都會參與對台作戰。

從6個演習區劃分可以看得出來，這是個標準的向心（本島）打擊的外線作戰模式：中部戰區兵力作為預備隊（特別是在日本方向），北部戰區負責打擊本島北部，南部戰區則在本島南部，南北戰區分兵打擊本島東部，2艘航母站隊本島南北海域，用以牽制駐日與駐關島的可能美軍航母、或直接打擊本島東部。

本該有7個演習區，就是台灣本島西部方向，也就是東部戰區的作戰範圍；但是中間隔著澎湖列島，似乎畫不出演習區。我們不能忽略這個方向，未來解放軍若對台動武絕不會放過這裡。

這6個演習區形成了包圍台灣本島的態勢，表示解放軍佔據了戰場主動權，只要解放軍軍機戰艦出現，我海空軍就被大幅擠壓，連起飛和出港都有問題，失去自由行動能力。

接下來的問題：解放軍近距離突入本島的時機？從日本放棄攔截解放軍戰機、以及解放軍軍機出現在我防空識別區西南面與東南面的經驗來看，看起來解放軍軍機和軍艦將會非常頻繁的近距離襲擾，未來如果每天都出現在本島周邊海空域也不意外。

所以，裴洛西訪台也許是美中兩國的共同結論，中方承諾不干擾裴洛西的行程，美國則「同意」解放軍圍著台灣軍演。

但若以後解放軍藉著軍演更常態性的近距離襲擾台灣本島，而且解放軍也必然這麼做，對於台灣的傷害就太大了。

（作者為台灣國際戰略學會研究員，法國博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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