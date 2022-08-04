8月2日美國眾議院議長裴洛西挾著美軍船堅炮利之威，全球眾目睽睽下訪問台灣，無視7月28日拜習視訊會議中，中國國家領導人習近平「玩火必自焚」的警示，的確惹翻了上億中國網民。只不過，美國人真的玩火，但一把火是燒向兩岸關係。

在中共11月舉行二十大換屆權力重組之際，「裴洛西事件」自然被視為挑戰習近平的指標性作為，中共解放軍祭出「索台軍演」的意涵是，美國雖然突破「一中」，中共也能突穿「島鏈」，台灣「抗中保台」則轟動全球。「裴洛西事件」打破了美中台三方平衡的現狀，「再平衡」會朝和、戰哪個方向移動？接下來考驗三方領導人的政治智慧。

裴洛西衝鋒陷陣打頭陣，後面會有更多政客魚貫而來，就像西方政客跑去烏克蘭和澤倫斯基自拍、散步基輔街頭一樣，回到自己國家發推特自嗨到此一遊，民調起個小高潮，難道解放軍真敢打落其座機？西方主流媒體已經下了註解「Nancy Pelosi has Called China’s bluff」。中共「虛張聲勢」對台慣用文攻武嚇的手段，恐怕傷害自己國際形象更深，這次「裴洛西事件」已起到骨牌效應。

不只是西方世界這麼認為，中國內部廣大的吃瓜群眾也體認到「Nancy Pelosi has Called China’s bluff」，對於中共「維穩第一」的最優先思維，正視美中台現狀的改變與應對方案，應即刻擺放在習近平案頭上。

美國國務院官網2022年5月5日更新「美台關係」網頁文字，刪除使用半世紀之久的「台灣是中國一部分」以及經常提到的「美國不支持台獨」兩段文字，引起中共抗議，5月28日雖然放回「美國不支持台獨」，卻沒有把「台灣是中國一部分」加回去。需要特別關注的是，國務院已將《台灣關係法》置於美中三項「聯合公報」之前，並加上「六項保證」。

「六項保證」原本列在共和黨黨綱，是戰略清晰的指標，民主黨執政把它端上檯面，光是「最後一項保證：美國將持續對台軍售」直接否了「八一七公報：對台軍售之前會徵詢北京意見」，管你還是不是防衛性武器，恐怕就讓中共受不了。美國戰略清晰，中共變或是不變？「裴洛西事件」是否打開了這扇窗！

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