美國眾議院議長裴洛西翩然降臨台灣，創造了自己政治生涯的最高峰。她歡喜收割的同時，美中關係墜入深谷，凶險橫生；台灣更是立即遭受解放軍三天海空實彈演習，形同被封鎖。一將風光，眾生受苦；一人蒙福，國家受罪。

在美國政壇上呼風喚雨多年，迭有驚人之舉，裴洛西確是政治展演的高手。她這次展開亞洲之旅，未演先轟動，吸引世人目光，全球為她吵得沸沸揚揚；她在台灣這個舞台上一亮相，更像颶風吹襲一樣，掀起滔天巨浪。

她製造轟動效應的才華硬是了得。比如1991年訪問北京，跑到天安門廣場拉布條，「獻給為中國民主事業犧牲之烈士」，結果被中共留置並驅逐出境。她也有過人的狠勁，比如川普到國會報告，故意不跟她握手，氣得她公然撕毀國情咨文書面報告。她還在砲火聲中走訪基輔，給澤倫斯基總統和烏克蘭人民送暖，也是膾炙人口的傑作。

這回老太太鋪排的退場劇本，是她冒著生命危險，搭軍機降臨台北，率一群眾議員到總統府會見蔡英文總統，當面表達全力支持之意。中共事前恫嚇的狠話說盡，但都無法攔阻，只能為她壯聲勢。事後的實彈軍演，裴洛西已經在日本、韓國享受世人對她的謳歌，無需回望來時路飛塵滾滾。好一個美好而快樂的結局！她即使今年裸退，也是風風光光，留下美好的下台背影。

然而，訪台可不是一般的政治秀，因為觸及到美中關係的敏感神經，踩到中共給美台關係畫的紅線。拜登總統在她行前跟習近平主席通了話，習近平說了「玩火必自焚」的狠話。中共當局無法忍受底線被突破，公開恫嚇「後果嚴重」。中共解放軍果然「不會坐視」，宣布在台灣四周大規模實彈演習；裴洛西當然不必掛念，不必對台灣民眾說抱歉，她已採收完畢，所搞壞的局面，就讓拜登和蔡英文去收拾收拾吧。

美中兩國博弈不可開交，身為的事主台灣卻沒有置啄餘地，因為蔡英文政府將親美反中路線走到極端，使得台灣全然失去棋手地位，淪為美國運用的棋子，也是中共反制美國的箭靶。蔡英文政府當然樂觀裴洛西來送暖與加持，以便向國人大內宣，拉抬選情。但是，國人中認為大可不必的明智者大有人在，因為裴洛西來訪象徵意義大於實質利益意義，對台灣沒有太多積極性，反而為台灣添麻煩，加風險，讓人擔憂台灣從爐主變苦主。

從美中台戰略三角關係看，裴洛西訪台很好，但後座力很大。美國遏制中國大陸有其戰略全局，有其施行節奏，裴洛西參了一腳，反而亂了步調。拜登總統顯陷入兩難，怕被譏評為軟弱，所以說沒有權利拒絕。何況他本人和民主黨目前聲望低迷，極可能在今年11月期中選舉中慘敗，現在裴洛西驚天一擊，多少可以拉抬聲勢，所以也樂觀其成。

拜登首鼠兩端的機會主義行徑，遭受英國經濟學人抨擊，認為裴洛西台灣之行讓世人看到，拜登政府在面對中國這個最重要對手時，步調混亂、缺乏方向感。美國《紐約時報》知名專欄作家佛里曼（Thomas Friedman）也痛責裴洛西此行「無比魯莽、危險且不負責任」，他看出「台灣不會因為這種純粹象徵意義的訪問而變得更加安全或者更加繁榮，還可能因此招致許多惡果」。

惡果真的來了，而且由台灣獨吞。裴洛西玩火，台灣火舌纏身。裴洛西訪台的本意是要表達對台灣的支持，但訪台之舉造成台海緊張，也增強了中共加快速度、加大力度收拾台灣的意志，反而有陷台灣於不義之虞。美中關係惡化，承擔苦果的是台灣，美國政要如果真心愛台，就應審慎處事，避免沒有必要的刺激中共，否則愛台反而害台。裴洛西在歡慶得償所願之餘，也該想想愛台灣的美意是否反而把台灣推向火坑？（作者為資深媒體人）

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