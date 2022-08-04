編按：「乞丐趕廟公」是台灣諺語，指喧賓奪主，假貨欺壓真貨。這一系列文章旨在論述，真為台灣著想，維護百姓安全福祉，是真台灣人。用「抗中保台」霸凌其他台灣人者，是假台灣人，其所作所為就是「乞丐趕廟公」。

我們台灣先祖公很有智慧，俗諺有云：「別人的囝仔死袂了」（別人的孩子死不完），「死道友不死貧道」（反正是死我的盟友，不是我就好），這是在講那些行事不顧朋友，只顧自己利益的人。此次美國眾議長裴洛西來台，連日情勢發展，似乎印證了古老台灣諺語的智慧。

中國人講究「來者是客」，裴洛西來訪，朝野都講「歡迎」，是基本的禮貌。但作為有主體意識與自主性的台灣人，我會思考裴洛西來訪，對台灣究竟有沒有實質利益？再來決定待客之道。南韓總統尹錫悅決定「休假」不見裴洛西，就展現了一個有主體性的領導人，顧及國家利益的決斷與智慧。

至於如何評價裴洛西來訪，無須我們論斷。綜合美國主流媒體與政策辯論，多視裴洛西執意訪台是「敏感時機的不必要冒險」。《華盛頓郵報》社論認為裴洛西時機不宜，最先曝光裴洛西訪台的《金融時報》社論也批評裴洛西「思慮不周」，認為此舉除了激怒中國採取不理性行動外，並沒有給身為盟友的台灣帶來更實質有效且具體的任何安全保障。

台灣綠粉有一陣子很敬愛的前美國總統川普，甚至直接痛批裴洛西這個決定「一團糟」。知名專欄作家佛里曼（Thomas Friedman）則以「無比魯莽、危險且不負責任的舉動」批判。被視為對民進黨很友善的台灣專家葛來儀（Bonnie Glaser）與印太戰略學者庫柏（Zack Cooper）共同投書《紐約時報》（The New York Times），反對裴洛西此時訪台，因為可能變成「點燃局勢升級為軍事行動的火花」。

我來翻譯這些美國菁英的觀點：裴洛西執意訪台，不符合美國利益，也對台灣沒有實質幫助，更可能加劇區域緊張情勢（可能僅僅符合她個人利益）。這就是我對裴洛西訪台的定位，如果對台灣沒有實質幫助，甚至往後有更深遠的危害，站在台灣利益的立場，我們該有自己的態度與做法。

尤其此次美國無力約束裴洛西，連帶對中共軍演無法強力回應（僅重申支持台灣自我防衛），甚至為避免影響美中關係，美國參院延審「台灣政策法」。但是中共利用此次突破海峽中線，對全台推進至「包而不圍」，形成「不可逆」的形勢，此後台灣再無戰略縱深，恐將徹底改變美中台三邊結構。這是邀請裴洛西來訪，意欲增加民進黨選舉紅利的蔡英文要的結果嗎？

事情走到這一步，最沒有營養的反應，就是只能痛斥「中共打壓，我們不該屈服」，這是執政無能的託辭，也對渴求和平安定的老百姓無法交代。畢竟在馬英九總統執政時期，沒有發生過這樣的事，兩岸和平共處，人民互有善意，領導人還可以在新加坡見面。如今搞到兵凶戰危，只靠罵老共，不用負任何責任嗎？

在顧及國家利益上，蔡英文不如尹錫悅。台灣雖小，但總是有主體性與核心利益，不該全部配合美國。尤其是兩岸事務，無論是憲法上與對岸的特殊關係，以及兩岸人民的同文同種，更該是台灣的優先利益。民進黨逼台灣人選邊，裴洛西要「死道友不死貧道」，台灣人應該拒絕，更該掌握自己的命運。（作者為前總統府副秘書長）

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