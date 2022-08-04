中國國民黨是一個充滿歷史感的政黨。黨史長達120年以上，「中國國民黨」黨名甚至自民國8年沿用至今。即使播遷來臺，國民黨從來沒有忘記或者避談自己的歷史、黨史與國史，畢竟這是國民黨賴以存續的基礎。

國民黨是創立中華民國的政黨，是率領中華民族堅持抗戰的政黨，更是抗戰勝利光復臺灣的政黨，這些歷史事實不容扭曲與改變。今年是七七事變暨抗戰85周年紀念，國民黨曾以「戰爭與和平的省思」為名舉辦系列沙龍演講，邀請美國史丹佛大學抗戰史權威郭岱君積極「重探抗戰史」，並以黃復興音樂會、黨史館策展、海外部講演等新形式紀念抗戰，讓臺灣與世界人民更理解抗戰及其勝利的時代意義。國民黨並沒有讓「七七事變85周年」悄無聲息地度過，如果有人質疑國民黨活動辦得不夠大、宣傳不夠力，其實更該質疑違憲違法凍結國民黨的黨產、動用任何款項都需民進黨政府的「不當會」通過的民進黨。

實際上，抗戰勝利，光復臺灣，讓臺灣人民脫離殖民統治，自基層逐步推動民主；抗戰勝利，也讓臺灣、東亞乃至全球人民，更能了解侵略的代價與和平的可貴，無論以何種形式，紀念抗戰勝利意義至為重要。國民黨總裁蔣中正在抗戰前夕曾言：「和平未到根本絕望時期，決不放棄和平，犧牲未到最後關頭，決不輕言犧牲。」這對於當前日趨嚴峻的台海局勢，也有借鏡作用。

「欲滅其國，先亡其史」。面對民進黨積極推動去中國化，試圖將臺灣與中國大陸永遠分離的企圖，國民黨從來沒有坐以待斃。國民黨的政綱始終基於歷史事實與《中華民國憲法》，臺灣屬於1912年就成立的中華民國一部分。國民黨基於保衛中華民國而親美，基於區域局勢的和平而友日，也基於兩岸民族紐帶的事實而和陸，國民黨始終沒有背離這項長期政治方針，對於黨史國史，也透過實體與線上活動或圖文積極推廣，不似民進黨只掛心選舉、只重視政權。

國民黨是唯一在臺海兩岸執政過的政黨，國民黨是唯一為自身執政理念真槍實彈對抗過中國共產黨，也是為兩岸人民謀福祉而逐步開放兩岸互動對話的政黨，是唯一有足夠高度作為兩岸乃至區域和平橋梁的政黨。國民黨絕不會忘記自己的歷史，更不會忘記中華民國的國史，即使環境至為艱難，也不會讓民進黨試圖用偽歷史洗腦臺灣人民的企圖得逞。面對鴨霸且全面執政的民進黨，更要給國民黨更多的鼓勵與支持才是。

（作者為前國民黨青年團總團長）