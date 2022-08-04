美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的亞洲畢業旅行，在旋風訪台後隨即按原定計畫轉往南韓。不同於台灣出動以外交部長吳釗燮為首的重要外交官員接機，同樣晚間抵韓的裴洛西，卻僅有美國駐韓大使格登堡（Philip Goldberg）在機場迎接。於此同時，南韓官方則以新任總統尹錫悅「暑期休假中」、外交部長朴振「外出開會」為由，將接待裴洛西的任務全權由南韓國會議長金振杓處理，讓裴洛西吃足了南韓官方軟釘子。

南韓政府的不友善，引起了裴洛西的不滿，幾經折衝雙方才決定以「通電話」的方式架起尹錫悅與裴洛西的溝通。即便如此，亦讓人感受台灣與韓國針對裴洛西訪問的態度有如天差地遠。

之所以對待裴洛西的態度差異如此大，當然與台、韓政府認為的核心利益有關，台灣部分，拉美抗中、爭取最大政治利益一直是民進黨當局的核心戰略，2016、2020兩次總統大選已獲得驗證，而民進黨當局亦在過去不斷渲染美國參、眾議員訪台，並以「台美關係史上最好」來取得台灣民眾支持，可惜換來的永遠是台灣買飛彈、吃萊豬的單方面付出，甚至這次接待裴洛西，更換來了中共對台史上最大規模軍演，得益者究竟是誰？

反觀韓國，同樣面對朝鮮半島對峙問題，但歷任南韓總統維持大國間等距，對總統尹錫悅來說，一方面其較為親共和黨，二來裴洛西亦不代表美國政府、僅代表議會及民主黨，將其定位為國會交流是智慧，何來失禮？

美國歷來拜會台灣之眾議員，包括此次裴洛西都不斷公開宣稱美國會與台灣共同捍衛民主價值，但在其離開後，台灣面臨飛彈威脅時，換來的是雷根號遠離台灣，真可謂真心換絕情！

為何韓國政府能站在國家角度，冷靜看待裴洛西來訪，台灣卻必須以總統為首，上下舉國歡騰？究其原因，一者以國家利益的戰略角度宏觀分析，一者卻以選票利益做政治考量。韓國換到薩德、台灣換到中共飛彈，兩相比較，豈不高下立判。

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