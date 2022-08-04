美國眾議院議長裴洛西結束19個小時旋風式訪台行程，大陸隨即在台灣周邊畫出六大區塊，進行3天聯合軍事演訓，並宣布禁止百餘項台灣食品、農漁產品進口，還公布「抓獲台獨分子」，國防部、外交部及民間電腦系統傳出遭駭客破壞訊息，兩岸和平發展面臨近20年來最嚴厲考驗。

兩岸對撞時代的來臨

從4月間傳出裴洛西有意到台灣訪問，大陸就一再警告，台灣的門不能為她開，好在裴洛西因為新冠確診，暫時終止了台灣行。但是，那一次的臨時中斷，並沒有因此打消她訪台的念頭，8月分在沒有正式官宣之下，裴洛西最終還是踏到台灣的土地。

當然，有朋自遠方來不亦樂乎。只是，裴洛西畢竟是美國明訂的「第三號政治人物」，重要性非一般眾議員可以比擬。另外一個不言可喻的原因，是她長期對大陸極不友善的政治立場，來到台灣會對兩岸關係產生不利的化學作用，大陸對她的台灣行一再發出嚴厲警告，習近平主席甚至對拜登總統說出「玩火者必自焚」的強硬語言。拜登政府希望與大陸發展合作關係，因而勸阻裴洛西訪台，台灣也對裴洛西訪台一事低調以對。只是，裴洛西堅持要來，最終還是高調來到台灣。

可以看得出來，大陸對台使出的反制報復措施，是一種結合政治戰、經濟戰、軍事戰、資訊戰的「混合戰」手段。這麼大規模的「混合戰」，已超越以往對台灣的反制策略，也是對蔡政府的一次總清算。顯然大陸決心跟蔡政府算總帳，兩岸關係進入「魚死網破」階段。雖然大陸很清楚，台灣仍有高達7成民意希望兩岸維持和平往來，但蔡政府堅持採取「抗中保台」策略操控選舉，國民黨又不太有機會實現政黨輪替，民進黨很可能繼續執政4到8年。面對民進黨很可能繼續執政的現實，大陸拒絕當鴕鳥。

「玩火者必自焚」不是大陸的空話，反而是大陸升高對台壓制手段的轉捩點，台灣人民將蒙受蔡政府「玩火」的代價，付出支持民進黨「抗中保台」策略的後果。這不是宿命，而是817萬台灣人民的選擇，這也是817萬人跟14億人對戰的效應。

兩岸都曾宣示「台灣不是烏克蘭」，但沒有告訴人民「台灣人不會變成烏克蘭人」，就像捷克參議院議長韋德齊在立法院發表演說時，引用美國前總統甘迺迪著名的西柏林演講「我是柏林人」，以中文說出「我是台灣人」作為演講結語一樣，捷克人可以變成「台灣人」，那麼台灣人為何不會變成「烏克蘭人」？何況今年2月24日烏俄戰爭開啟，台灣人還那麼支持烏克蘭，其中雖然沒有因果關係，卻有某種想像的空間。

勿忘民意盼兩岸和平

說故事是人類文明的起源，人類社會、政治原本就有很大的想像空間，選擇做台灣人、中國人，或是烏克蘭人，不是台灣人的本命，而是被政治操弄的結果。台灣從李登輝開始操弄本土政治，把民主化等同於本土化，經過陳水扁、馬英九、蔡英文3個時代持續堅持本土化的政策，把新一代的台灣人搞成「天然台」，沒人願意做「中國人」，卻願意發「中國財」，豈不矛盾？

民進黨拒絕大陸的「惠台政策」，卻接受大陸的「惠台措施」，在大陸改採「混合戰」策略下，將失去「首尾兩端」的空間，既要發中國財，又想擁有「天然台」的身分認同，是不可能的。台灣人自出生以來，對兩岸關係認知的「規律」已被打破，那就只有正面「迎戰」大陸的「混合戰」，請大家繫好安全帶，接受兩岸對撞時代的來臨！

這些年，民進黨政府曲解大陸對台政策，誤導台灣民意仇視大陸，站在大陸的立場，藉裴洛西事件和蔡政府算算總帳，不是沒有合理性。不過，勿忘台灣今日仍有7成民意希望兩岸和平，過去70年來兩岸關係曲曲折折，但兩岸中國人追求和平的意願與智慧從未消失。拜登政府和大陸經過一年的衝撞，重新回到《上海公報》的立場，民進黨大可從中擷取智慧。