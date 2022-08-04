國安局長陳明通在林智堅的論文抄襲曝光後，發了兩個長篇聲明。第一個聲明主要是説當初他有徵得林智堅的同意把林的資料「借給」余正煌使用，只是余先畢業，林比較晚畢業，但林的論文比較有原創性。第二個聲明則進一步指出是他先「修正」林的論文再交給余參考，所以林是在完全不知情之下被余坑了。

這個故事說明什麼呢？第一，論文的原創者都是陳明通，他親勉為之盡心「修正」了學生的論文，結果兩個學生都共同抄襲了陳的原創。第二，這三個人都是不識字的大草包，「準准不分，籃藍不清」，倒是符合台大國發所的「聲明」遠播。

說它是個故事，其實是客氣了，基本上這就是一本低級的小說，大概就是三立、民視八點檔編劇的等級，堪稱學界的「意難忘」。進一步的翻譯呢，就是「明通難忘堅情意，唾面自乾終不悔。」

陳明通當初說了一句名言：「人如果只求溫飽，和豬狗禽獸有什麼差別？」這並不是因為他有什麼高尚情操，追求什麼犧牲奉獻，而是為了打擊韓國瑜上任後卯足全力拚經濟的酸言酸語。說的通俗一點，像陳明通這種人就像是執政黨豢養的，該吠叫的時候就吠叫，該搖尾的時候就搖尾，該護主的時候就護主，也算是忠心耿耿。

只是任何頭腦清楚、懂邏輯的人都知道，如果真的如陳明通所說，是余正煌參考了林智堅，然後余同學再認真地去找文獻，結果做了引註的文獻文字，竟然跟林智堅的文字一模一樣，之後林同學又引註了余的論文，寫的時候又「毫不知情」抄的正是自己所曾經寫過的，這只怕不僅僅是草包了！堂堂一個國安局局長，用這種要幫林智堅開脫的謊，越扯越荒誕，這樣的人還能負責國家安全嗎？台灣的國安是實在太令人堪憂了！借一句陳明通局長自己的話：「一個人如果只求升官發財，和豬狗禽獸有什麼差別呢？」

在整個論文抄襲風波中，余正煌是唯一一個敢出席台大學術倫理審查委員會，捍衛自己學術清白的。相較於林智堅與陳明通，既不敢面對體制內的學術倫理審查，只能透過不斷地放話與黨全面的護航，企圖把一起單純的論文抄襲事件打成政治抹黑，實在是無恥到極點！

為什麼這些人敢如此囂張跋扈，指鹿為馬呢？因為他們知道「誠信」對於綠色價值而言，不值一文！他們既不在乎自己的誠信瑕疵，也知道就算是誠信破產，綠色的支持者也不會在意。什麼是非、黑白、道德、倫理，都比不上抗中保台。博士學位造假？沒問題！碩士論文抄襲？沒問題！酒店招妓尋歡？沒問題！走私貪污洗錢？沒問題！只能能夠「愛台灣，顧主權」，這些台派愚眾都能發揮阿Q精神，自我化解，繼續歌頌台灣的民主與自由。只是一個民主走到這樣的地步，到底是幸還是不幸呢？

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）

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