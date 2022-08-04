在台灣備受尊榮的美國眾議院議長裴洛西，在韓國踢到鐵板。裴洛西抵達韓國時，不但韓國政府及國會沒有派員接機，甚至總統尹錫悅還以休假為由，沒有安排接見裴洛西，引發輿論高度討論後，韓國總統辦公室坦承是出於「國家利益」的總體考量，才做了這樣的決定；最後尹錫悅勉強同意與裴洛西通電話，聊表心意。

裴洛西在台灣停留的19個小時間，民進黨政府奉之為上賓中的上賓，總統蔡英文還特別頒贈「一等特種大綬卿雲勳章」。相對於蔡政府的超高規格接待，韓國政府對待裴洛西的態度，就務實得多。尹錫悅為考量韓國的國家利益，不跟裴洛西見面，免得引起麻煩。從蔡政府安排台積電創辦人張忠謀、董事長劉德音與裴洛西一同午宴可知，確認晶片合作是裴洛西此番來台的重點。

為圍堵大陸的半導體產業，之前美國力邀台、日、韓成立所謂的「晶片四方聯盟」（chip4）。台日都已同意加入，但韓國的態度一直十分猶豫，因為韓國業者不願因此放棄中國大陸的市場。美方要求韓國必須在8月31日前做出決定。尹錫悅不願與裴洛西碰面的理由之一，就是不想被迫觸及chip4議題。

相對於韓國政府處處保護本國業者、考慮國家利益，蔡政府卻似乎巴不得趕快把台積電跟美國送作堆。2020年台積電宣布赴美設廠，引發震撼，因為連張忠謀都明白表示，台積電赴美設廠成本太高，很難競爭；張忠謀後來還強調不是他做的決定。而媒體報導，台積電赴美這件事的幕後牽線人正是蔡英文。

裴洛西無事不登三寶殿，蔡英文就範了，尹錫悅沒有！