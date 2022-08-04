美國眾議院議長裴洛西旋風式訪台，短暫停留19小時後離開；我國上自蔡總統接見、頒授最高榮譽的大綬景星勳章，下至眾多網民緊盯其座機蒞臨，在松山機場守候，熱情迎來送往，表達對她堅定支持台灣的感謝。

家門口軍演 無能為力

有趣的是，裴洛西訪問行程的下一站是韓國，但韓國總統尹錫悅卻以「休假」為由不見，外長也剛好啟程赴柬埔寨，參加東亞區域論壇外長會議，只由國會議長出面會見。台韓兩地應對裴洛西到訪的態度，有如天壤之別。外界解讀，是韓國顧慮中國觀感，故不安排見面。如果政經實力在台灣之上的韓國，應對裴洛西來訪的態度如此謹慎，而台灣卻高調歡迎，那麼台灣真可說是「天下第一勇」了。北京警告再三、還是無法阻擋裴洛西訪台之下，除擾台軍機次數創紀錄外，從4日開始在台灣周圍7處、持續4天的實彈軍演，在高雄外海的演習區域距高雄港只有20公里，就堵在家門口，但我方卻對家門口「被軍演」無能為力。

軍事動作之外，北京對台經濟報復，其實已經提早開始。8月1日開始，以未完成產品更新註冊為由，禁止進口3千多家食品廠的產品，包括統一、泰山、維力、味全、郭元益等知名廠牌；8月3日起停止進口柑橘、白帶魚、竹筴魚、暫停對台出口天然砂；禁止民主基金會等捐助的4家企業赴陸發展；逮捕台獨人士楊智淵。在演習期間，台灣約40個航班暫時停飛，900個國際航班借道日、菲繞道而飛。總統府網站受大量駭客侵襲而癱瘓，綠委要求即將掛牌的數位發展部要提高警覺，另有綠委批評陸方，說「中國這種不合我意就大吵大鬧的國際巨嬰行為，只能用丟人現眼形容。」

然而，不管對岸的行為是否「丟人現眼」，美國政客依本身利益行動，事後拍拍屁股走人，航母戰鬥群也沒在台海多留幾天，為他們口頭上「永遠不會背棄台灣」的承諾負點責任。歐、日等美國盟邦對台灣的口頭支持，未來不一定會落實，倒是對岸所有「丟人現眼」行為，馬上必須由國人單獨承受。區區停止進口一些食品、農漁產品，到底是對岸經濟報復的全部，還是一系列經濟報復的開始，大概沒人可以預料。因為，大陸海關總署統計我方對陸方去年出口順差高達1716億美元，對岸滿手都是「經濟牌」的狀況之下，對台灣進行更多、更大規模的經濟報復，其實易如反掌。

下一個目標 廢除ECFA

別的不說，早先曾在台灣因屆滿十年而沸沸揚揚的ECFA，的確是有可能被對岸廢止，因為根據條文，只要書面通知簽署對方，半年後即可讓協議廢止生效。據經濟部統計，ECFA近年來每年免除關稅金額都達8.6億美元（約250億元新台幣），涵蓋台灣5%的出口金額；若被廢止，將影響紡織、機械、石化、金屬、電機、運輸工具、農漁產品、橡膠輪胎 染料、玻璃纖維等項目，因東協、韓國等國都已免除關稅，台灣交付關稅會讓競爭力明顯下降。

其次，由於台灣目前還對陸方禁止600多項農產品（占農產品項目37.3%）進口，只要對岸「對等」禁止進口台灣對陸方出口值較多的600項農產品，大概就可讓台灣對陸方的農產出口完全停止，去年的金額為11.2億美元（約為300多億元新台幣），金額固然不算很大，只占農業總產值5000億元的約7%，但對台灣農村總體傷害卻會相當巨大。而若對岸要求台灣開放目前禁止從陸方進口的2453項農工產品，否則比照禁止相同數目的台灣產品，那麼對台灣經濟的影響，可能立刻讓台灣經濟成長率轉為「負值」，應該是台灣難以承受的後果。台灣在自己理虧之下，就算硬要告到世貿組織（WTO），也不會有任何結果。

面對這些對岸可能經濟報復的後果，蔡政府是否有18套劇本，能「兵來將擋、水來土掩」呢？