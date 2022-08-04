近來屢傳台灣民眾被詐騙集團誘騙到柬埔寨從事非法工作並遭受虐待事件。據報導，網紅「好棒Bump」近日潛入柬埔寨的「詐騙窟」救出遭騙的台灣人，讓此類事件受到國人高度關注。提供海外國人急難救助，為我政府駐外館處重點工作。然而我國與柬埔寨無邦交，並且我國執法人員與柬國長年無交情，難以對受害國人提供迅速且有效的救助。如今靠民間人士自力救濟，真是情何以堪。

其實我外交部對此類案件早已知情。外交部本年5月17日發布新聞稿，呼籲有意前往柬埔寨工作的國人，務必提高警覺，避免落入詐騙集團的陷阱。外交部的呼籲，顯然並沒有阻卻國人遭詐騙案件持續發生。在資訊發達，國際交流頻繁的今日，發生此類駭人聽聞的事件顯得格外諷刺。外交部訂有「旅外國人急難救助辦法」，卻對防杜此類案件力不從心，更是令人扼腕。

據報導，刑事局駐越南聯絡官曾協請美國FBI、泰國和馬來西亞協助，但收效甚微。在我政府力有未逮的情形下，國人不禁想到大陸能否有效發揮影響力，協助台人脫困？其次，台人有難，可否向大陸駐柬國大使館求助？

首先，既然我政府曾請美國、泰國及馬來西亞協助，為何不能洽請大陸協助？事實上，台人有難經由大陸協助脫困早有實例。台灣漁船「旭富一號」在2010年12月25日遭索馬利亞海盜劫持，船員遭囚禁於陸地。船東經一年半的長期交涉，在交付贖金後，船員於2012年7月17日獲釋。由於我方沒有能力在海上接駁獲釋船員，最後由大陸軍艦前往接駁，送至坦桑尼亞脫困。當年兩岸關係和睦，不但在2009年4月簽署《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》，更在其他人員救助方面合作無間。

其次，柬埔寨不但與中共有邦交，更是大陸「一帶一路」計畫的重點國家。《華盛頓郵報》本年6月7日報導，儘管華府一再表達高度關切，中國大陸援助柬埔寨的「雲壤海軍基地升級改造項目」正式舉行開工典禮，由柬埔寨國防部長迪班與大陸駐柬大使王文天主持，共有2000多人參加。《華盛頓郵報》認為，雲壤很有可能成為繼非洲東北部的吉布地之後，中共解放軍第二座海外軍事基地。由此看來，大陸在柬埔寨的影響力不言而喻。

我政府雖然在無邦交國家廣設代表處，但不可能遍及世界各國。在沒有代表處的國家，只能靠鄰近館處兼轄領務。但是兼轄館處無法在當地厚植人脈，因此才會發生國人有難駐館卻難以營救的窘境。柬埔寨的案例很可能在其他國家發生，我政府必須研擬因應之道。

唯一的顧慮是，在民進黨政府「仇中反中」的思維下，唾棄「兩岸一家親」，並灌輸年輕族群「我是台灣人，不是中國人」的觀念。當大陸想要救助台灣民眾時，會不會感到左右為難呢？

（作者為退休大使）