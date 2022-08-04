美國聯邦眾議院議長裴洛西旋風式訪台19小時，對於台美關係掀起一陣激情，但激情過後，美國台海政策完全沒有改變，反而引起大陸強烈反應。包括軍機軍艦越過海峽中線、在台灣周圍海域實施軍事演習，大有封鎖台灣的態勢，使得台海陷於軍事緊張之中，加上經貿制裁，台灣人民恐怕要一輩子承擔。

裴洛西訪台前，美國國家安全顧問蘇利文就一再強調，美國對台政策不會變，依舊維持「一個中國政策」，根據美中三個聯合公報及《台灣關係法》與六項保證來維繫台海關係。同時希望兩岸和平解決爭議、反對台海任一方片面改變現狀與不支持「台灣獨立」。裴洛西訪台並無改變美國政策、提升雙方實質關係。

在經濟方面，8月1日晚間大陸海關總署公告，根據《進口食品境外生產企業註冊管理規定》，限制未完成更新註冊之台灣生產商180項產品輸入。雖然這些廠商在補充資料完成更新註冊後就可重新輸入，但大陸在此敏感時刻公布此事，難免讓人產生聯想。

除此之外，大陸也公布多次從台灣輸入的柑橘類水果檢驗出有害生物，2022年6月自冷凍魚類驗出Covid-19病毒，因此自8月3日起暫停台灣的柑橘類水果、冰鮮白帶魚、冷凍竹筴魚輸入。尤有甚者，大陸3日起暫停天然砂對台灣出口，天然砂包括山砂、海砂、河砂等，主要用於玻璃、鑄造、陶瓷、耐火材料、冶煉矽、冶金、建築、化工等工業，對台灣各行各業尤其是建築與半導體產業將產生一定程度衝擊。

裴洛西19小時訪台的激情，造成台海軍事衝突螺旋式升高，也使台灣經濟受到嚴重傷害。兩岸和平穩定、繁榮發展才是台灣最佳生存之道，執政的民進黨若不改弦易轍，受苦的是人民。

在政治面，過去兩岸在「九二共識」的政治互信基礎上恢復協商，民進黨只要回到九二共識就能改善兩岸僵局。在經濟面，中國大陸在2001年加入「世界貿易組織」（WTO）後，對於進出口產品的檢驗檢疫機制已邁向國際規範，台灣農、漁、食品業者的生產、包裝、運銷、物流等過程必須符合國際檢驗檢疫標準，才能重新踏上大陸市場。對於台灣中小企業關心的「經濟合作架構協議」（ECFA），目前大陸正在推動兩岸經貿融合發展、邁向共同市場，目前尚無終止情況，但也難保隨著兩岸關係逐漸持續惡化而受到衝擊。

兩岸應盡速排除政治障礙，恢復協商來解決，畢竟兩岸互通有無，相互合作，絕對可以共創雙贏。若是因為不切實際的意識形態，或是為了19小時短暫激情，而衝擊雙方經濟發展，甚至走上戰爭毀滅之路，實在是得不償失。

（作者為海峽兩岸經貿文化交流協會祕書長）