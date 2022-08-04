美國眾議院議長裴洛西訪台，引起全球極大關注，如今北京認定此行已危及「一中原則」，若無強力反應，其他國家必群起效尤。故大陸解放軍已宣布於8月4日至7日，在台灣北部、西南、東南海空域進行聯合海空演訓，這些後果自然要由台灣來承擔。但依照交通部航港局最新通知，軍演範圍新增東部外海，實施時間也延長到8日上午10時，足足增加22小時。

在軍事方面，這7個軍演地區已把台灣團團圍住，除對於台灣的恫嚇之外，更直接挑戰台灣的領海，甚至解放軍試射的飛彈可能會飛越台灣上空，也還有阻止外力介入的效果，況且雷根號航母已經駛離，美方確實有意撒手不管。況且解放軍東部戰區出動多輛導彈發射車和殲20在台灣周遭巡弋，共軍東部戰區，已於4日下午向台灣東北部及西南部周邊海域發射多枚東風系列飛彈。而屏東地區也有不少迫擊砲就位，與陸軍阿帕契戰鬥直升機起降，確實形成戰雲密布的緊張氛圍。

由於解放軍是針對台灣南北的海空港口基隆、花蓮、蘇澳與高雄等，形同封鎖，兩岸海峽中線已遭中共軍機與艦隻穿越而不復存在，造成台灣海空行程大亂，已有近千餘民航班次取消，這不但對於台灣人民入出境造成困擾，甚至也影響韓日向南飛與東南亞向北飛的旅客，勢必要繞開演習區。

更嚴重的是對於台灣進出口的傷害。由於台灣的石油、煤炭與瓦斯都必須仰賴進口，其各自存量只有3個月、1個月與不到10天，如此封鎖將會影響台灣的發電量，尤其現在又正面臨夏季的高峰，若3天之後還要繼續封鎖，真的會產生重大的傷害。若是台灣的晶片出口也受到影響，將會產生國際的恐慌。此外，大陸還禁止進口約3千項台灣食品，以及暫停向台灣出口天然砂，此乃重要的建築甚至晶片的關鍵原料，未來還將波及台灣農漁產品甚至工業產品，這讓那些受害廠家情何以堪，回顧馬英九時期，這些都是無法想像的場景。

再者，依照2005年所制定的《反分裂國家法》第8條第2項「可能導致台獨的重大事變」，以及6月才通過的《軍隊非戰爭軍事行動綱要》，其中包括封鎖台海與緝拿台獨分子等，正一一上演，其後果難以估計，兩岸關係將更不知伊於胡底。

如今，台灣確實已更進一步成為外力抗中的踏腳板。裴洛西表面上愛台實際上害台，同時民進黨政府風光一時，但後果要全民承擔。面對當前危機，政府自知難辭其咎，卻又顯得難以招架。雖然如此，只能期盼北京對台的衝擊能降到最低，當前最關鍵的是軍演是否會成為常態？此次軍演引發白宮、G7、歐盟與東協的譴責，但這會發生多大效力，仍有待觀察。

（作者為國立政治大學兼任教授）