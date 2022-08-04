這幾個星期，台灣備受關心兩岸關係發展的美國人重視。這種重視對台灣來說，是福是禍，還在未定之天。

首先是美國聯邦眾議院議長裴洛西率領國會代表團出訪亞洲，行程中包含台灣，而今果然成行，中共隨即公布，於8月4日至7日間於台灣周邊海空域進行實彈演習，形同封鎖台灣。上個月裴洛西訪台消息發布後，中國媒體、軍方都出言威嚇，連美國軍方都出言反對，美國總統拜登在美東時間28日早上8點與中國國家主席習近平通話，2人通話時間長達2小時17分鐘。習近平向美方表示，一個中國原則是中美關係政治基礎，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉。拜登在會談中重申，美國的一個中國政策沒有改變也不會改變，美國並不支持台灣獨立。

台灣很多媒體又認為這是重大外交突破，對其他國家有示範效果；台灣問題也將成為國際注目焦點。但這種觀察流於皮毛。認真思考，裴洛西來訪，台灣其實面子裡子都沒有獲益。因為美國國會是集體議事制，任何提案都得獲參眾議員半數以上支持，而且裴洛西的政治前途已如夕陽西下，民主黨在期中選舉敗北，她不但不能保眾議院多數黨領袖職位，連眾議院少數黨領袖地位都不能保，因為眾院內黨派領導人都由黨員互選，很多民主黨眾議員都認為裴洛西年齡太大，屆時，她也只是個陽春眾議員。

現階段大部分華府政客或智庫支持台灣的言論，背後有三項意圖：一、為年底的期中選舉。本來82歲的裴洛西（民主黨）今年要退休，但是前不久又決定要選，而且民主黨此次選舉後可能吃敗仗，她不但為自己，也要為民主黨多得分。二、軍火商的利益。軍火商很多都是華府智庫及各級政客的支持者。三、表示反中國的姿態，反中是美國現階段主流民意。

其實台美外交的大突破通常是暗中進行，而且是長期的成果，公開時已是生米煮成熟飯，中共抗議也不能改變了，例如台美斷交後，我國爭取到美國國會支持，制定《台灣關係法》，大量邀請美國參眾議員及其助理來台訪問，非官方，即學界及企業界共同努力所致。另一個台美關係的突破是民國100年我國人民在美國取得免簽證待遇，這是因為馬總統上任以來推行「活路外交」成效顯著，台美恢復互信。

未來，台灣尤其要關注地緣政治、中美競爭帶來台美政經關係的改變，美國參眾議院28日通過規模2800億美元的《晶片與科學法案》，內容涵蓋美國將如何補貼本土半導體業。美國也玩補貼遊戲，美國半導體成本比台灣韓國高30%～50%，一定玩不過台灣，我國護國神山安啦！若這是台積電或張忠謀安撫投資人也就算了，但現在半導體不是按照商業邏輯運作，而是根據美國國防安全及民族工業來運作，縱使成本貴，也要掌握自主權，而且經過學習曲線，美國半導體競爭力也會改進。就如80年代日本車要進入美國，就必須在美國投資設大汽車廠，汽車是美國的民族工業，美國怎可能讓其落入日本手中。

晶片是各種高科技的心臟，這幾年下來，美國才發現，直接間接仰賴台灣及其他國家的晶片已達90%，美國商務部長雷蒙多表示，不能繼續依賴台灣半導體，需通過立法，支持國內生產高階電腦晶片，她並形容美國正面臨「史普尼克時刻」（Sputnik moment）。（指1957年蘇聯成功發射第一顆人造衛星「史普尼克一號」，震驚全世界，引發美國在太空發展急起直追，終於領先登陸月球），不能繼續依賴台灣半導體。

他們關注如果台灣被中共拿去，美國半導體勢將斷鏈，高科技都要停擺，威脅美國國家安全，怎可置之度外，在這個前提下，補貼、促進半導體業發展，朝野都得同意。而台灣往往過分珍愛護國神山，還大肆批評美國不公平競爭，不遵守自由市場規則，忽略美國自主發展晶片業，背後是亡國滅種的危機感。

美國是民主國家，也是法治國家，事前很難凝聚共識，各說各話，一旦形成共識，制定法案通過後，必須徹底執行，除非能有實質的法案端上桌，台灣才可能受惠。至於已經通過的晶片法案，台灣的半導體業者、政府、投資者都應該嚴肅以對。

（作者為資深媒體人）