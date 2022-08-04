美國眾議院議長裴洛西女士於8月2日率團旋風訪台，短短一日遊的參訪行程，受到全球關注。因裴洛西此行牽動美中台三方高度敏感的政經軍事關係，若有不慎，觸怒中共發動軍事威脅，恐嚴重影響台海和東亞的區域安定。

裴洛西座機甫落地，中共果不其然地即展開一連串對台經濟制裁和「圍台」軍演措施。如今「台灣，是地球上最危險的地方。」，《經濟學人》去年5月雜誌封面之預言，不幸言中。

裴洛西議長高齡82歲，不遠千里迢迢、繞路飛行8小時、風塵僕僕的來訪台灣，只為提醒美國政府勿忘《台灣關係法》中對台灣協防的承諾。若她不是美國政府要角，僅是一介平民老嫗，此等愛台情誼實在令人感佩。然而裴洛西女士畢竟不是泛泛之輩，乃當今美國第三號大人物，其一言一行動見觀瞻，故其出訪的時機、目的與影響，自應審慎評估，不可輕舉妄動，以免造成東道主的困擾。

可惜裴洛西一意孤行、不識大體，不諳「我不殺伯仁、伯仁因我而死」之理，她的任性妄為，損及多少無辜百姓生計，讓台灣民眾深刻感受到「有朋自遠方來，不亦苦乎啊！」

有人說，裴洛西此行訪台，對台灣最重要的意義，就是向世界宣告，台灣不在中國的管轄範圍內，任何人想來都可以來，不需要看中國政府臉色；這是台灣在國際與外交上的重要突破，亦是台美關係25年來最大的突破。然而仔細想想，這種說法根本是邏輯不通，台美關係的決定權，向來不在台灣，也不在大陸，而是美國作主。試想，美國與中國距離遙遠，不在中國的管轄範圍內，理論上任何人想去都可以去，無須看中國政府的臉色，但為何這幾十年來，我國元首想造訪美國卻困難重重，難道美國真在意大陸的臉色？

裴洛西拜會立法院時談到，美國國會代表團海外出訪的三大目的是「安全」、「經濟」與「治理」，希望藉此促進國會合作與對話，推動台美經濟安全合作。不過美國挺台說法，向來是口惠而實不至。從歷史經驗來看，台美經貿合作多以美國利益優先，例如軍售、萊豬／牛進口和即將實施的美國晶片法案等，不會以台灣利益為重。

台灣長期處於台美權勢不對等關係中之劣勢地位，沒什麼談判籌碼，往往只能含淚接受不平等條約。是以，「美國是台灣的忠實盟友」、「與台灣是關鍵夥伴關係」等虛情假意的話語，台灣人早已了然於心，聽聽就好，只求自己別被美國出賣就行了。

裴洛西是有禮貌的客人，她讚揚了台灣在防疫和氣候保護議題上有優異的治理表現，並恭維台灣是全世界最自由的社會之一。裴洛西這番讚美之詞，自是客套話。蔡政府聽了，不知是否感到汗顏？根據彭博資訊6月底公布最新的全球防疫韌性排名，台灣在全球53國中位居倒數第二名。當前許多國家已脫離疫情，終結公衛緊急狀態，回歸生活常態，但台灣至今仍未脫離疫情危機，仍處於高風險環境之中。

過去這兩年時間，台灣經歷缺口罩、疫苗、快篩劑、醫療設備和藥品的階段，政府防疫無方，指揮官專橫無能，造成9千多位民眾失去性命，台灣民眾猶如坐在金磚上的醫療難民，既沒人權、也無尊嚴。蔡政府的防疫表現令人唾棄，裴洛西議長是看走眼了。

這場裴式旋風，來得急，去得快，造成台灣災情慘重，還留下一堆爛攤子，希望裴洛西議長不會忘記台灣這位盟友，我們等著你回來，一起善後。

（作者為國立清華大學通識教育中心副教授）