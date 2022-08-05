今年4月，上海的疫情如海嘯般席捲而來，疫情帶給這座城市的痛，生活在上海的台灣學生茆致遠感同身受。在最為嚴峻的時期，他連續十多天化身「大白」，投身小區的抗疫志願服務工作，當起「團長」，聯繫渠道為小區老人提供生活物資，還加入了協助核酸檢測志願者的行列。

很少人能想到，如今已經像是「半個上海人」的茆致遠，曾經一度離開。

在茆致遠的自我定義中，在台灣他是對大陸較為友善的那一種年輕人——父母是外省人，家族裡還有親戚在大陸，且雙方都有聯繫。父親也時不時會跟他說親戚在大陸的情況。

許多人會以為台灣外省家庭的孩子會對大陸更瞭解，但其實，不少外省年輕一代對父母或祖父母輩口中的大陸感到遙遠陌生。茆致遠的友善也僅止於知道「（大陸）那裡並不奇怪」。如果有台灣朋友說大陸「很奇葩」，他能相對客觀地說「其實並不如此」，僅此而已。

2014年，茆致遠上高二，島內發生了一些風波，但風波並沒有阻擋兩岸交流的步伐。那年學校有一個數學專題的兩岸交流機會，可以到訪北京並一窺清華北大的風采，茆致遠並沒有去，但當時班上不少學霸都報名參加了。

緊接著，茆致遠升上高三，學測考試成績下來，他在到過大陸的同學的建議下，申請上了上海交通大學醫學專業。

兩岸關係的奇妙在於，網路上看起來並不和諧，但日常生活中展現出的現實情況，又並非可以用「對立」這樣的詞簡化。許多情況在無形中改變，並非一下就可以發現。

當他決心赴陸時，同學和老師沒有人覺得奇怪，甚至還有老師會表達支持——要知道在2010年之前，「來大陸讀書」別說是在台東，就算在台北也有許多人會覺得訝異。

於是，這位沒有離開過家鄉的台東學生，到了被台灣媒體形容為「競爭大」的上海。

「其實很多台灣人已經願意來大陸讀書了」

2015年，茆致遠來到上海，他很快發現，由於沒有做好準備，自己出現了很多不適應的情況。且不說上海與台東兩地環境的截然不同，與他合住的室友是資優生，大陸同學一個個遊戲打得比誰都「狠」，但成績一個比一個都優秀。除了同儕壓力之外，第一次離家、第一次與同齡人合住，天南地北的同學習慣都有差異。生活上的、學習上的……種種壓力疊加，讓他無法調適狀態，只能聽從家人的建議先回台灣。

回台灣的那一年，誇張一點的說法叫做「臥薪嘗膽」，一有空閒時間茆致遠就學習，抱著一年之後「重返沙場」的決心，背英文、背專業類相關的理論知識。

既然不適應，為什麼還要回上海？他的回答就3個字，「不甘心」。

2016年，他回到上海交大讀書。一方面，他已經做足了心理與課業上的準備；另一方面，他參加了校內外組織的各種台灣學生活動，認識更多台灣人，彼此能交流生活心情。

受到台生社團的照顧與關懷後，他開始主動策劃活動，擔任幹部，幫助來上海的台灣學弟妹適應和融入。

茆致遠將自己在上海的生活感受譜成歌曲。（作者提供）

對於台灣人而言，「離鄉背井」的定義可能是從高雄到台北，從花蓮到台中，這種距離已經足夠「遠」，足夠產生一定衝擊，何況是到大陸。在大陸待幾年的台灣人有不少會說「兩岸生活沒什麼不一樣」，但他們已經過了「適應期」。現在也同樣能說「沒什麼不一樣」的茆致遠，曾走過這種適應期，再碰過已經到大陸，但因無法走過這一階段而回台灣的人，都讓他覺得可惜。

「很多台灣學生已經選擇來大陸讀書了，這樣總歸比『只想在台灣罵大陸』的其他同齡人還有意願瞭解大陸。我希望他們不要來一趟只留下不好的印象與記憶。不管在學校成績如何，至少能夠開心生活。」

在一個「可控」的範圍內，盡量科普大陸

回望當初離開台灣時的2015年，和現在對比，兩岸氛圍天差地遠，這點茆致遠深有感觸。

台灣朋友會問他在大陸的生活情況，或是一些新聞事件，在分享看法時，茆致遠會把握方式，將聊天內容控制在朋友不會生氣、不會立刻不想聽，同時又能盡量科普在大陸生活的所見所聞、告訴台灣朋友「其實大陸也並不如此」的範圍。這是一名赴陸的普通台生能做的交流活動，看似最小，其實最難。

茆致遠有時回想起來也覺得很奇妙，高中時，他沒曾想過會在上海，習慣了且喜歡這條道路。

學習之餘，他也是個業餘音樂創作者，喜歡自己作詞作曲，融合自己的親身感受，譜寫他的上海生活，「我習慣快節奏的步調，在人海中沒迷失在地鐵的呼嘯」，並把這些作品傳到網路上，分享給身邊的朋友。

「我常想如果在台灣，沒有大陸這段有起有伏的經歷，也寫不出這些歌。」

（郭雪筠）

（本文來源：「台胞之家」公眾號，原題《台生茆致遠：成為「上海團長」之前，我曾一度離開》）