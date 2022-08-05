美國眾議院議長裴洛西已於3日傍晚結束來台不到24小時的旋風式訪問，但是她此行所捲起的「強旋風」，除了解放軍東部戰區於3日當天就在台灣北部、西南、東南海空域，進行具高度針對性的海陸空實戰化聯合演訓，繼而自4日12時至7日12時，又在台灣周邊6處海空域，全面啟動實彈軍演，形同封鎖台灣周邊三日。

影響所及，除了直接衝擊台灣對外的海、空運輸，包括接連兩天各機場共有66班國際航班被迫取消，以及推估在三天的軍演期間，將有多達600架次航班必須臨時借道日菲航路「繞道飛行」。更屬前所未見的事，則是由於當前兩岸緊張情勢升溫，促使包括工總、商總、工商協進會、中小企業總會等九大工商團體，不得不於3日下午緊急發表聯合聲明，籲請兩岸當局應以民生經濟為重，「切莫誤判情勢、擦槍走火」，造成不可挽回的後果。

於此，姑且不論九大工商團體基於「心所謂危不能不言」的聯合聲明，對於兩岸以及美國當政者，是否只會淪於「言者諄諄，聽者藐藐」的無奈下場。但當前的嚴峻情勢，在美、中、台三方各就本位立場的堅持、激盪下，可能進一步惡化的風險，於今看來，卻已絕非杞人之憂了！

首先，從中方對此次裴洛西具挑釁性質的訪台行程之反應模式來看，連日來北京當局除了透過政治、軍事、外交、經濟及法律等五大面向全面升級反制作為之外，後續的影響與擴散效應，無疑更值得正視。以正在進行中的解放軍環台周邊六處海空域實彈軍演為例，其在台灣新竹外海所劃設的演習區，其實已明目張膽的跨越了兩岸雙方長期默契的「海峽中線」，但卻未見我方有任何抗議、警告的表示。如此這般的後續效應，未來出現解放軍機、軍艦頻繁跨越海峽中線示威、巡航，自然將成為台灣包括國防、民間無法承受之重的後果了！

尤有進者，中方經由此次環台軍事演習，面對我方的無力抗衡與噤聲，在政治、外交與法律面向，也可進而在國際間進行「大外宣」，坐實包括台灣海峽以及面對太平洋的領海乃至於經濟海域，也都是屬於中方的領海和經濟海域。而情勢一旦發展成這樣的新樣態，則此次受解放軍三天環台軍事演習影響的台灣對外海、空航道，自然也就不是暫時停航或跟日、菲借用航道可根本解決。而在食髓知味之後，未來中方根本也就不必大動干戈啟動武力犯台，只要在國際間宣告，既然環台周邊的海、空航道，均已列為中方的主權管轄領域，則往後想要進出台灣地區的人員、貨物，均需先知會中方主管單位同意始得放行。

如此這般，形同掐住台灣灣對外聯通的咽喉，讓高度仰賴進出口貿易的台灣經濟體，陷入貨出不去、人不進來的困局。這種極端性的後果，自然不為各方所喜聞樂見，但是也正好可以解讀何以九大工商團體，從高科技的電電公會、工業區廠商聯合總會，到相對規模較小的中小企業總會，也都要忙不迭地加入工商團體聯合聲明行列。畢竟，一旦台灣陷入無解的困局，則正所謂覆巢之下無完卵，即使是中小企業也就不能置之度外了！

沒有錯，面對這樣的困局，也可能促使台灣更進一步的親日依美。這固然是中方採取強勢作為，所必須兼顧的風險與代價；但台灣，尤其是相關產業，同樣也必須正視過度親日、依美的風險與代價。此可顯見於護國神山代表張忠謀與劉德音在應邀參加小英總統宴請裴洛西的餐會時，面對美方熱情邀請台積電可以加強在美投資設廠領取美國「晶片法案」的補助時，卻只是低調的回應目前只專注於建設中的第一座晶圓廠。原因無他，美方拉攏台積電，意在讓台美可以在半導體產業領域深化合作，而一旦台積電同意並領取「補助」，付出的代價則將是必須在中美的晶片大戰中棄中依美，從而將使台積電陷入「進退失據」的兩難局面，更遑論「左右逢源」的美好願景了！

面對中美雙方從關稅戰、貿易戰，不斷升級到科技戰，客觀來看，雙方所使用的手法也就是不斷升級的威逼利誘。夾處中美G2的對立態勢，正所謂「兩大之間難為小」，對台積電固然已有「刻骨銘心」的感受，其他各行各業自然也難以坐視。如果台灣當政者仍一味仇中依美，逼使企業界也必須選邊站，則未來上自高科技產業，下至中小企業，不是被迫選擇出走，或者乾脆遠離中美爭雄熱區的台灣，到新南向的東協、印度等地區另起爐灶。則容或中美賽局一時難分勝負，但台灣已因產業的外移而成為無奈的輸家了！