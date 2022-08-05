七夕的到來，代表了愛情，也象徵了牛郎織女會在七夕當日見面互訴情愫，牛郎織女每年都還能見面溝通一次,但蔡政府與中國卻已經多年沒有見面並相互溝通了!

台灣與中國雖不是熱絡的情人關係，但也應是好鄰居關係，然而長期以來，蔡政府特意只與日本熱絡，卻特意忽視中國時，兩岸間的溝通與互信就蕩然無存了。

今日面對中國軍演的步步進逼，全國人民才發現，蔡政府除了發聲明抗議之外，竟然沒有任何管道可以與中國溝通，更沒有任何有力的反制作為，除了「聲明抗議」，就只有「抗議聲明」！

而且當美國眾議院議長裴洛西飛抵台灣時，蔡政府就啟動了大內宣，大聲宣示台美關係的友好與改善。台美關係增溫，當然是全國民眾所樂見，但美、中、台這三角關係的習題，本就充滿的挑戰，蔡政府不能長期不與中國相互交流，都把希望押在了美國。

裴洛西一走，美國航母雷根號也跟著離開，只留下台灣民眾獨自面對中國軍演之威脅。但面對中國軍演之威脅，蔡政府的反應更顯蒼白與無力！

民進黨政府就是逢中必反，只要有新聞媒體或是國內評論講到對岸好的相關訊息，就會被蔡政府整肅與批鬥，綜觀這一切，其實這都是蔡政府的老招！打不贏，就抹紅！

國防部智庫「國防安全研究院」就曾發表《激化情緒對立的口水戰─PTT八卦版疫情輿論分析》分析報告，該報告中竟痛批批踢踢(PTT)此網路平台對政府之批評與反對，就是有系統的輿論操控，甚至不分青紅皂白，給發表這些言論的人扣上「中共同路人」的帽子。

但眾多網友都知道，PTT是網路言論自由的典範代表，更是象徵台灣言論自由的最終堡壘，如此代表台灣自由精神之言論發表聖地，竟被蔡政府打成中共同路人。

蔡政府長期以來無法提出兩岸互動新架構，只會針對一切友好中國的言論與作為一次次地發動網軍批鬥，搭配綠營民意代表加以作秀，更是讓脆弱的兩岸和平交流蒙上了一層陰影。綠營人士就是拿兩岸關係在當他的選戰工具！

日前台北市議會也就是在藍綠的聯手之下，粗暴的刪除了「雙城論壇」之執行預算，綠營議員還一直叫囂要柯P自己買單，最好笑的就是議員的刪除理由竟然是雙城論壇1小時，總共花費95萬元，議會覺得貴，所以就加以刪除！

但面對今日中國的軍演威脅，導彈跨過台灣的領空，造成全國民眾無形的心理壓力，股市暴跌，但見蔡政府只會發發聲明，其餘的就只會要大家自主應變，這也凸顯了兩岸和平就是無價。

蔡政府平時都不跟中國互動與交流，今日才說要跟中國互動與溝通，也是更加顯露出蔡政府對於兩岸關係之誤判。而柯P的左右逢源理論，與中國與美國都是保持著等距離的友好，才是避免恐怖情人的最佳做法，衷心期盼兩岸可以在「兩岸一家親」的共識下，以「對話」代替「對抗」，共同追求和平！ （作者為民眾黨新北市新店區主任）

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