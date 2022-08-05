美國聯邦眾議院議長裴洛西於8月3日下午結束訪台行程後，搭乘美軍C-40專機前往南韓訪問。大陸智庫南海戰略態勢感知網站公布，美軍「雷根」號航母，3日從菲律賓海往東北方航行，推斷應該解除保護裴洛西訪台全程安全。4日將返回日本橫須賀休整。上午，美空軍一架RC-135S眼鏡蛇球導彈觀測機從沖繩嘉手納基地出發前往台灣方向。4日中午一架美國海軍P-8A反潛機由西太平洋經巴士海峽，進入共軍在台灣西南海域演習區偵察。

中共福建海事局於8月3日00時14分發布，閩航警21/22 軍事演習和實彈射擊航行警告：自2022年8月4日1200時至8月7日1200時在福建平潭至海峽中線、台灣以北、東北、台灣以東、台灣以南，以及台灣西南等六個海域進行軍事演習和實彈射擊，解放軍稱提前38小時向國際公布。另我交通部航港局航船布告，共軍在我東部海域新增一處演訓區域（第七處），並將演習時間推遲到8月8日上午10時；前者未公布在福建海事局網站。

8月4日15時多，共軍東部戰區微博公布，「東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，「8月4日下午，中國人民解放軍東部戰區火箭軍部隊，對台島東部外海預定海域，實施多區域、多型號常導火力突擊，導彈全部精準命中目標，檢驗了精確打擊和區域拒止能力。整個實彈發射訓練任務已圓滿完成，解除相關海空域管控」。

我國防部於4日下午公布共軍從下午1356時起至1600時止區分數波次，向台灣北部、南部及東部周邊海域，發射東風系列彈道飛彈計11枚。4日晚間日本防衛省向日媒揭露共軍東部戰區火箭軍從15時至16時，共計發射9枚常規彈道飛彈在台灣北方、東北方、東方、西南方等4處禁航區實施精準打擊。由於有5枚短程彈道飛彈射入日本專屬經濟區，引發日本抗議外，中日外長取消在柬埔寨會談。

中共外交部發言人華春瑩4日向國際媒體指出，「中國已經多次表明了堅決反對裴洛西訪台的立場，並且指出如若成行，將嚴重違反一個中國原則，嚴重侵犯中國主權和領土完整，中方必將採取堅決有力措施應對，一切後果由美方承擔，勿謂言之不預」。

據美聯社4日報導，北京在軍演前已警告，民用船舶和飛機要避開台灣周邊6大海空域的軍演區，而《南華早報》說，這些軍演是「對台灣有效的封鎖」。個人從極少的資訊中，提出個人三個方向思考：

首先，8月4日13時共軍東部戰區微博發布，13時「中國人民解放軍東部戰區陸軍部隊，在台灣海峽實施了遠端火力實彈射擊訓練。空中兵力從3日至4日先後，殲-16機5架與蘇愷-30機16架、蘇愷-30機12架，以及媒體4日揭露共軍多達10艘軍艦短暫穿越台灣海峽中線。此舉推斷，共軍陸軍遠端火箭砲部隊模擬共軍軍艦航渡先制打擊他方海上兵力，共軍空中兵力進行空中戒護。

其次，從日方公布8月4日共軍東部戰區火箭軍部隊於15時至16時發射「東風系列」（可能為東風15改良型）短程彈道飛彈共9枚，分別命中台灣以北、東北、台灣以東、台灣西南等4處禁航區，以及共軍東部戰區發言人稱：「整個實彈發射訓練任務已圓滿完成，解除相關海空域管控」等，推斷「實彈演習」部分提前結束。由於外媒宣稱裴洛西訪台後，發現駐山東青島的「遼寧」號航母，以及駐海南三亞的「山東」號航母紛紛出海航訓。對此，我方仍須關注前二艘航母，是否會抵近台灣周邊海域，或與東部戰區海空兵力、北部及南部戰區兵力等，進行後續的海空聯訓，須仍綿密地持續關注至秋天海空環境轉差。

接續，演習前，發現東部戰區駐福建三都澳056A型護衛艦/615、及媒體稱另有共軍3艘驅逐艦在花東外海活動。依據近日東部戰區海軍駐浙江舟山第6驅逐艦支隊052D型驅逐艦南京號/155、054A型護衛艦安陽號/599，在台灣東部海域動向，以及海軍專家薩頓（H. I. Sutton）稱，疑似055型萬噸驅逐艦8月3日早上抵達台灣東部操演區等，不排除前者3艘與後者有關聯之外。在任務分配上，推斷056A型、054A型作戰艦擔任演習區海域警戒、052D型與055型大驅由於艦上配有主動式相位陣列雷達，故可執行模擬對空目標進行監視、追蹤與分析，俟演習後攜回相關彈道飛彈試射相關參資，利於火箭軍部隊日後改進之用。

再者，媒體稱1艘共軍電子偵察船艦出現綠島東南方40浬。對此，該艦可能在演訓期間，對我台灣東部相關軍事設施與陸海空中載台進行情蒐任務。此艘共艦依據7月21日日方發現一艘情報蒐集艦/795，由東海經釣魚台向南過台灣與日本沖繩縣與那國嶼間向南航行，我媒體稱23日經花蓮豐濱外海約44浬處，由北向東南方移動，隨後脫離我監控範圍。共艦/795號，可見在我「漢光38」號演習在花東外海演訓期間就已經滯留在西太平洋鄰近我方之國際海域，對我執行監偵任務。

外國官方與非官方訪問團層級引發共軍軍事威懾力度判斷表。（作者陸文浩製表）

最後，從近一年多外國官方與非官方訪問團抵台交流，以及層級高低，對應共軍空中兵力反應，最高以表格右下角，美國衛生部長艾薩（＋，＋）抵台共機越線。其他，外國官方層級低（－，＋）、與非官方層級高（＋，－），共機數量雖然增加或有過巴士海峽至台灣東南國際空域折返。共軍威懾力度雖有提高，看似還能夠在外交與軍事能夠克制，而不擴大（如附圖：外國官方與非官方訪問團層級引發共軍軍事威懾力度判斷表）。

從這次美國聯邦眾議院議長裴洛西抵台訪問，已經踩到中共最後底線（＋，＋），台灣允許美國官方第三高政治人物來台訪問，共軍打破兩岸的默契「海峽中線」、越線威懾。對此，推斷共軍未來軍事演習或實彈射擊，不再僅限於大陸沿海島嶼周邊或台灣在西南、東北國際空域「擾台」及「繞台」。後續如再發生此情勢，共軍定會再度、立即升級在我當面兵、武力展示之外，共軍軍事演習將變得頻密與隨機，並從遵循「國際法」，轉而強勢對外展示執行「國內法」、「一中原則」、「台灣是中國的一部分」的決心，甚至未來不排除伺機引用「反國家分裂法」來解決台灣問題。

（作者為中共軍事觀察家，文化大學國發所博士）

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