心繫祖國統一大業，關心台海局勢發展的朋友們，筆者有五點想法想與諸位分享：

一，兵者，國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。人民群眾愛國熱情可嘉，但一般百姓「參謀」 戰爭，難免隔膜。與聞國際高層博弈，資訊和謀略更難以匹配。出現情緒化的過度解讀和過分焦慮，難以避免，十分正常。

二，台灣問題雖然是內戰遺留問題，但說到底，不僅是台海的關係問題，而且是中美的關係問題。如果僅限於討論「武統」，起碼要講三條：

1、是否準備充分就緒，一切到位（不僅是軍事，包括外交和輿論，包括接管後的行政、人事和法律安排等等）。

2、要有對美國軍事干預的準確判斷，以及真要同美軍開戰的戰略預想。

3、能否抓住美國無暇顧我的機遇窗口期。

三，就目前、特別是我方的情況來看，對台用兵條件並不成熟。美方反倒比我們更願意看到台海成為一個新的世界熱點，如同把俄羅斯拖入烏克蘭一樣，在中國也炮製一場美國出錢不下場、而由中國人打中國人的代理人戰爭。一方面用局部戰爭，一方面用無底線制裁，消耗中國，孤立中國，打斷中國崛起的歷史進程。

我們只應在我們認為合適的時間、合適的地點、打合適的戰爭，而不應在敵方認為合適的時間、合適的地點、打他們認為合適的戰爭。這才是大智慧。所以，在中國延續的內戰戰場上，主動打掉美國國家第三把手的軍事座機，無論從戰略上還是從戰術上，都不是選項。

四，然而借美國挑釁給我們的機會，不但徹底抹掉了台灣海峽所謂中線的界限，第一次實施對台全方位的包圍式實彈軍演，並肯定把它變為新常態，是將「武統」在台灣人心裡，同時也在全世界人心裡，實實在在推進了一大步。反過來，也是倒逼我們自己，把準備工作中不足的短板盡快補齊。以便未來機遇期不期而至時，三軍即可聞風而動 ！

五，從這幾天的輿情洶湧可知，「民心可用」。只是當局要真心珍惜，循循善誘。不可使其走向反面。

雖然現實有若幹不能盡如人意之處，但筆者對大勢還是「樂天派」，尤其對年輕一代是充滿信心的。（作者為北京故宮博物院原黨委書記兼副院長，譚政文之子）

（本文來源觀察者網，授權中時新聞網刊登）

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