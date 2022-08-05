關於裴洛西訪台這檔子事，原本就是一齣戲，是大雙簧包著小雙簧的一齣戲。小雙簧是蔡政府與裴洛西攜手演出，大雙簧則由拜登與裴洛西擔綱。不過，當裴洛西由吉隆坡飛往松山機場，刻意避開南海航線，繞一大圈經菲律賓北上，從台灣東岸直奔松山機場時；當北京宣布在台灣周邊六塊海域、舉行環台實彈軍演，美國和北約口頭譴責卻沒有積極干預時；我們忽然警覺，裴洛西訪台這齣戲，說不定還有第三段雙簧，包覆其上。

第三段雙簧，擔綱演出的是美國總統拜登與中國國家主席習近平。雙簧的具體內容雖不得而知，但或可確認習拜通話，雙簧即時演出。通話中，美方重申一中政策、不支持台獨，同意裴洛西訪台航線避開南海，以免第一線部隊擦槍走火。會談中，中方極有可能藉美方再次承諾不支持台獨，「將計就計」地表達保留「有限度」制裁台獨勢力的權利。只不過，美方千算萬算沒算到中方制裁的手段是環台軍演，藉著裴洛西訪台議題的發酵，以及美方的默許，一舉抹掉虛擬的海峽中線，突破了第一島鏈，展現了導彈群發、癱瘓台灣的能力！

三段雙簧，環環相扣。裴洛西訪台，台海即兩岸緊張加劇，實乃蔡政府咎由自取，也是美國嘗試擠兌台獨勢力、弄巧成拙的結果。看清了這齣戲，曹興誠樂捐30億台幣加強台灣「國防」，究竟是嘉獎蔡政府和裴洛西的愚蠢魯莽，還是力挺美國肆虐台海和平？

兵者，國之大事，死生之地，存亡之道。從未聽說國防這檔事，單靠認知戰、心理戰、輿論戰，就能急就章地搞好！說不準，曹興誠捐輸的30億，盡入1450袋中，成了民進黨控制輿論、迫害異議分子的資本，迅速將台灣變成了曹某人最恨的、囂張跋扈的專制政權！

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