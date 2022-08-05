美國眾議院議長裴洛西日前旋風式訪台，以維護亞洲盟邦夥伴的友好關係為由，殊不知此舉根本是將台灣未來推入無止盡的戰火前線，更是推向籌購軍火的錢坑泥沼，今年以來美國已經有數個政治官員團親臨台灣，口號一致，皆以維繫台美兩國友誼，並揚言抵制中方的文攻武嚇，目的卻都不離推銷軍火一途。

面對台美這一連串破壞區域和平的行為，中國秉持一中原則，打擊美國兩手策略，被迫加強演習的來捍衛主權。對此，聯電榮譽董事長曹興誠竟大動作召開記者會，宣布捐款30億元資助國防，企圖以民間的力量帶頭宣揚台獨立場，台灣是個民主聖地，國人皆有表達對國家看法的權力，但如此仗勢銀彈滿缽便大肆火上澆油的方式，並不是多數國人樂見的對抗模式。

蔡政府上任以來，國防預算大幅增長，從2017年的3192億直至今年3676億，明年已預判將會超過3800億，這些法定預算還不包含新式戰機採購、海空長程飛彈研發量產的特別預算，台灣人有多少錢可以與它國軍備競賽？

曹興誠開第1槍，往後勢必還會有不怕死的前仆後繼，此舉儼然已是向對岸宣戰，可想而知的反制，姑且不論更嚴重的軍事衝突，首當其衝的傷害的絕對是台商、台胞們。曹興誠已是新加坡人，當然不在乎台灣人的死活。更何況30億能買美國幾架戰機？別人的孩子死不完？曹興誠何不身先士卒，回台與台灣共存亡？

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