裴洛西事件引發中共鎖台軍演效應，聯電榮譽董事長曹興誠召開記者會，宣布捐出30億台幣協助台灣國防。他說要喚起台灣人不貪財、不怕死，為維護自由、民主及人權而起來戰鬥；他說，這筆錢用來購置武器沒有多大意義，但現在台灣缺乏的不在武器，而在認知與士氣，要推動全民國防教育、出版專書等等。

曹興誠已入籍新加坡，號召台灣人別貪財怕死，起身戰鬥的說服力很薄弱，這麼說他，不表示國家有難時躲起來的人，就不能有錢出錢、有力出力。而是，假如還有和平選項，同島一命的我們是不是更應該竭盡所能爭取和平，避免家園淪為戰場！移民海外者的「戰鬥」意志，會比死守台灣、退無可退者的認知和士氣高，這很令人驚訝。

李登輝「戒急用忍」執政時期，曹興誠不顧台灣政府勸阻，率先偷偷跑去大陸設立和艦晶圓廠，聯電回頭再購併和艦，結果引發違法爭議。曹興誠這位「愛國」商人捐錢時機敏感、動機可議。反觀，台積電董事長劉德音在裴洛西訪台前，特別透過CNN說，「晶圓產業是個複雜的供應鏈，若是用武力拿下台積電，台積電也無法繼續營運下去」。台積電始終主張要成為「避戰的矽盾」，而不是「引戰的和氏璧」，這段話反映了被美國軟硬兼施逼著去美國設廠的無奈。

自從蔡英文總統上台後，美國對台軍售頻創歷史新高，川普時期11批次、拜登5批次，合計16批次，台灣完全沒有討價還價的空間，國防年度預算再加上特別預算還不夠應付美國軍售，美國參眾議員還要再提案貸款給台灣買軍火，為此不遠千里來台鼓吹。如果曹興誠了解蔡總統的苦，錢就要花在刀口上，這筆錢再添一點，捐一架F-35的貢獻更大，命名「興誠號」，認知戰豈不更順理成章？

半個世紀前，中華民國相繼被美、日斷交、退出聯合國，在那個風雨飄搖的年代，台灣人也曾發起全民自強愛國捐獻運動，積累了47億多新台幣成立「財團法人國防工業發展基金」，催生戰機自強中隊、飛彈快艇自強中隊、戰甲車自強中隊……等堅強戰力，也鼓舞了民心士氣。只是現在蔡政府連「中華民國」都不要了，曹興誠的30億，不就是鼓勵台獨，讓老共武統得更理直氣壯嗎？！

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