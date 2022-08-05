美國眾議院議長裴洛西日前訪台，北京緊急召見美國駐華大使伯恩斯，提出嚴正交涉和強烈抗議，5日更宣布對美國採取8項反制措施，且對台灣展開組合拳式的反制行動，包括環繞台灣實施遠程實彈射擊等演訓活動、禁止百餘家食品商進口、制裁贊助特定政治活動與組織的企業，並以「台獨活動」為由逮捕一名在陸台灣人。自蔡英文2016年執政以來，積極強化主權的作為被大陸認定為切香腸式的改變現狀，裴洛西訪台事件給了大陸以軍事實力改變戰略現狀的機會。

北京反制美 台灣付代價

北京高調動員外交部、國防部、國台辦、全國人大、全國政協等部門，對裴洛西訪台發出強硬的警告，大陸民眾普遍關注此事件的發展，網路洋溢著愛國情緒，被挑起的民族主義情緒需要適度的出口。中共今年秋天即將召開20大，習近平取得第3任期的授權當無懸念，此刻正是他展現領導力，在國家主權大是大非問題上展現不委曲求全，甚至可以有所作為，讓中國人覺得驕傲的最佳時機。

1996年台海危機，美國以獨立號、尼米茲號兩航空母艦戰鬥群介入，對大陸造成壓力，演習計畫因而中止。大陸記取教訓，開始大力發展海空軍力，漸漸完備對美國「反介入／區域拒止」，與對台灣空中與海上封鎖及網路攻擊的能力。此後，1999年當時的李登輝總統發表「特殊兩國論」，2002年時任總統的陳水扁提出「一邊一國論」，共機都逼近海峽中線；2017年底以來，共機持續「繞島巡航」或進入我西南防空識別區；裴洛西訪台後，解放軍更啟動環台遠程實彈射擊演訓，多枚飛彈飛越台灣。拉長時間軸觀察，解放軍持續借勢擴張軍事戰略縱深，相對台灣戰略縱深則持續緊縮。

此次對大陸在台海展現肌肉的行為，美國低調以對。美國航母雷根號在裴洛西離台後已進入菲律賓海，保持遠端監控姿態，敏感時刻白宮出面勸阻參議院審理「台灣政策法案」，軍方也決定推遲原訂本周舉行的「LGM-30民兵洲際彈道飛彈」試射，白宮顯然有意降溫裴洛西造成的緊張態勢。日本雖倡言「台海有事，日本有事，同為美日安保同盟的美國也有事」，大陸飛彈射入日本專屬經濟水域，日本政府的反應卻謹慎低調。

大陸選在裴洛西離開台灣後才開始實施遠程火力試射，美國也以降低誤判和誤解風險為念，但仍不免遭到中方的強力反制。對台灣而言，更要為裴洛西來訪而付出長期的巨大代價。第一，從共軍演訓範圍、已發射導彈路徑，及機艦活動範圍來看，數十年來分隔兩岸軍事行為的「中線默契」已被抹除，我方戰略縱深遽減，將使得國防壓力倍增。中線默契消失，共軍機艦或執法船艦活動常態化，將成為中共在台海實施法律戰的底氣，造成我方主權的挑戰，使得我軍方在主權維護與台海安全上進退失據。

日韓澳低調 稱事不關己

第二個代價是外交空間的壓縮，面對中共在台灣周邊近似封鎖的軍事演習，目前除了歐盟與G7國家表示譴責與憂慮外，許多國家或國際組織不是保持沉默就是重申一中原則。特別是台灣周邊與美國盟友如韓國、澳洲，甚至日本，表現得相當低調。澳洲總理和外長面對媒體詢問裴洛西訪台引發台海不安的問題，不約而同的表示那是「他們的事」，這4個字也表示未來台海真正有事時，周邊國家「事不關己」的態度。

這次台海危機國人如常度日，股匯市並未出現恐慌性賣壓，代表多數人民並不認為大陸真會「武統」。不過，當民進黨親美抗中才能保台的保證，被大陸軍事行為打破，民心對於美國能否保障台灣安全，不會產生疑慮嗎？對民進黨維護台海和平的能力，不會失去信心嗎？

台灣70多年來發展所獲得的成就，不但對中國大陸現代化具有獨特的價值，對世界也有其重要性，兩岸關係的發展不能只靠軍事力量，也要有政治手段，如果只剩下軍事的比拚，對中國大陸沒有好處，對台灣傷害更大。戰爭沒有贏家，和平沒有輸家，大家都該想想用何種政治手段舒緩危機。