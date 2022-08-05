美國國會議長裴洛西訪台，陸方認為已踩到一個中國紅線，斷然對台祭出軍事與經濟報復行動，嚴峻情勢超過1996年飛彈危機。台灣民眾雖然生活如常，但內心不可能無感。正如台積電董事長劉德音接受CNN專訪時所說，戰爭沒有贏家，所有人都是輸家，過去50年間，台灣創下每年平均5%的經濟成長奇蹟，關鍵就是社會和平穩定發展。

和平穩定 經濟壓艙石

和平穩定的兩岸關係，是台灣經濟的壓艙石，也是台灣主流民意的期盼，不管是大陸台商或是市井小民，都不希望看到台海和平現狀遭到破壞或改變。最近工總發布2022年白皮書，以台灣經濟與產業「轉骨」為題，針對當前政府政策，列出九大建言方向。其中，在兩岸政策建言部分，就特別強調兩岸關係和平發展，對於台灣經濟甚至是未來兩岸經貿走向，至關重要。

這一切的前提，取決於雙方能否好好坐下來，進行對話與交流。沒有對話，雙方就難以得知彼此內心真正想法，也無從交換意見，更別說釋出善意。正因為如此，工總在白皮書中強烈建議，近年來兩岸關係緊張、官方溝通管道中斷，政府應該可以透過「民間先行、政府支持」方式，重啟兩岸經濟對話，並藉此化解彼此疑慮，促進兩岸經貿良性發展。因為唯有兩岸經貿合作更加緊密、往來更加密切，才能消除彼此敵意螺旋，也才能避免擦槍走火、破壞和平現狀的可能。

從工總白皮書附件對主管機關回應滿意度調查（針對2021年建言），也可看到，在兩岸政策部分，產業界最期待的還是兩岸當局可以盡快進行對話。譬如，在「利用多元途徑進行對話、增進兩岸善意」這個建議項目，滿意度僅有4.8%，而不滿意度則是高達52.4%，高居所有項目之冠。這意味產業界對於蔡政府執政以來，在兩岸的不作為或負面作為相當憂心，也不能接受。

再回頭來看，這次裴洛西訪台，為何會引起陸方這麼大動作反應？就是因為雙方缺乏溝通管道，只能透過媒體放話，甚至直接採取軍事與貿易的制裁手段，來表達心中不滿。這樣的發展，其實對於未來兩岸關係走向，極其危險。因為一旦大陸把對台軍事與經貿制裁行為常態化，勢必會衝擊台灣產業與經濟，也會大舉影響台商在陸投資意願，甚至可能讓兩岸經貿高度依存關係就此瓦解。不論是對大陸或台灣來說，這都不是一個好的結果。

重回正軌 需溝通管道

大陸占台灣出口的4成、進口的2成，其比例在2016年蔡英文政府執政，兩岸關係惡化後並未改變，ECFA早收清單項目每年獲得8至10億美元的關稅優惠，可見大陸掌握很多籌碼。資誠聯合（PWC）在《2022台灣企業領袖調查》報告中指出，儘管面對美國貿易制裁與兩岸關係惡化，大陸市場在224位受訪台灣CEO心中，仍是除了台灣之外，最為看重、也是未來1年對公司成長最有幫助的市場，比重高達66%。其中，科技、媒體與電信產業的CEO，高達8成認為大陸市場對公司整體成長而言，是不可或缺的存在。

固然大陸市場對台灣非常重要，台灣製造對大陸經濟同樣非常重要。台灣出口大陸貨品中，高達6成為電子零組件，其中近4成與半導體有關，大陸顯然需要台灣關鍵零組件的供應與支援，以減緩短期美國科技制裁壓力，甚至加速衝刺中長期的科技自立自強目標。

台灣需要大陸，大陸也需要台灣，這是不爭的事實，也是兩岸歷經30多個年頭磨合出來的重要結論。兩岸經濟是相互依賴、互利共存的關係。隨著兩岸互信基礎愈來愈加薄弱，這樣的關係能否持續維持，挑戰已愈來愈大。裴洛西來台衍生的一連串風波，就是個強烈警訊。

面對日益嚴峻的兩岸局勢，以及接下來可能一波接著一波的經貿制裁手段，兩岸需要更多的對話與溝通，而不是互相挑釁，方有機會讓兩岸關係，重回正軌。兩岸當局若不能以此為念，未來台海恐無寧日，絕非兩岸人民所樂見。