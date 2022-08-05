坦白說，美國聯邦眾議院議長裴洛西高調訪台，是她個人的決定。中國大陸不去懲罰美國，卻把氣都出在台灣身上，是柿子撿軟的捏，也是在測試美國的底線。遺憾的是，在這次的台海危機中，看得到大陸的強悍與大膽，看不到美國的承諾，也看不到台灣的鬥志，這比射幾顆飛彈更可怕。

1995、96年台海飛彈危機的導火線是李登輝總統訪美，那也是個美國國會硬拉著行政部門埋單的案例。由於參眾兩院壓倒性通過讓李登輝赴美，柯林頓政府只能放行，結果爆發了飛彈危機，美國派了尼米茲號和獨立號來台海外圍坐鎮。裴洛西訪台還不是國會決議，而只是個人行為，但拜登政府仍然必須跟著收拾。

最大苦主還是台灣。當然，地位這麼高的美國大老訪台，是很讓台灣民眾窩心。裴洛西向來堅持反中立場，11月期中選舉後就要卸任了，她想做什麼行政部門也勸不住，所以也無涉美國的中國政策。中國大陸在她走後對台發動軍演及其他懲罰措施，既未影響裴洛西安全，也不會與美國正面衝突，只是把鐵腕繞著台灣掐，讓台灣人和全世界都看清楚，大陸可以這麼做，而且還可以更進一步。

大陸繞著台灣畫了6個演習區，實質上幾近封鎖，嚇得國際航班紛紛改道，4日發射11枚飛彈，包括橫越台灣上空打到東岸的4枚，以及掉到日本專屬經濟海域的5枚。很多人認為這意味著中國大陸已經推翻了海峽中線的概念，其實何止如此，大陸根本是在宣示台灣整塊都是她的領地，所以愛在哪演習就在哪演習。

這是一個很清楚的政治主張，國際社會如果不同意，或者不想讓大陸得寸進尺，為日後造成更大的動盪，就要進行足夠強度的阻止，否則很可能像克里米亞之後的烏克蘭，會讓中國大陸更敢於步步進逼台灣。問題是，當年美國派了兩個航母艦隊來鎮場子，這次護衛裴洛西的雷根號卻在她走後也離開了。

對於當前這場1996年以來最嚴重的台海危機，以及可能擦槍走火或愈滾愈大的緊張情勢，美國只是派戰機在附近偵察監看，這可完全看不出什麼對台灣安全的堅定承諾。不但如此，美國參院外委會還把提升台灣地位的「台灣政策法」的審查延後，以安撫大陸，現在美國不介入大陸繞著台灣的軍演恫嚇，恐怕也是雙方溝通後的共識。但這也顯示，美國的底線後退了。

藉著包圍台灣全島的演習區，台灣民眾已經可以很具體地想像一下，萬一中國大陸宣布台灣地區禁止航空器與船舶進出的狀況。大陸不必出兵打，光封鎖就能讓台灣吃大苦頭。烏克蘭位於歐陸，可以經由陸運接收援助的武器，難民也可以往外逃。台灣一旦被封，武器怎麼送進來，人怎麼跑出去？不要說貿易凍結，天然氣1個禮拜運不進來，台灣就要大停電，全島陷入黑暗停擺中，對這種狀況，我們有準備嗎？

最可怕的一點是，對於當前的危機，台灣民眾非常麻痺安逸，政府也反應平淡。萬安演習大家都有收到警報簡訊，東風飛彈越過台灣上空手機卻一片安靜。別人都到我們家門口放炮了，我們的軍艦、戰機在做什麼呢？烏克蘭人直到開戰前，都以為俄羅斯不會打，我們面對的對手既有戰力又有意志，大家怎麼還能醉生夢死，把飛彈當七夕煙火看呢？