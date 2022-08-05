美國眾議院議長裴洛西離台後，中共解放軍根據事先的預告開始在台海周邊舉行軍事演習，首日從大陸東南沿海向台灣東北、西南方向發射東風飛彈，其中4枚飛越台灣領空的上方。外界多將此次軍演與1996年台海危機相比較，但畢竟時空背景、美中力量今非昔比，這次大陸軍演是否取得預期效果，是否達成預設目標，都應跳出主觀情緒予以務實評估。

第一，如果說此次大陸軍演對台灣民心「恐嚇無效」，恐怕是一廂情願的誤判，因為根據中共長期對台政策，大陸本就無意透過軍演讓台灣民眾「感到害怕」。8月4日軍演開始後，台灣民眾若無其事的社會狀況成為外媒報導焦點，輿論中一個重要觀點就是：大陸軍演嚇台無效。

但事實上，大陸本來就是要將「絕大多數台灣同胞」與「極少數台獨勢力」區分，軍演意在「打台獨不打台胞」。假如軍演真的搞到停水、停電，無論陸方如何影響輿論，無需民進黨刻意操作，台灣民眾就會把氣發洩在北京身上。反之，軍演首日僅僅幾枚飛彈越過台灣領空上方，蔡政府或軍方是否有義務向公眾預警，就已經引發輿論一片嘈雜了。

第二，此次大陸軍演意在展現對台海周邊區域握有軍事控制力，但也遵守「中美不開戰」的底線。雖然美、日等印太盟友對此次軍演高度警戒，並將其視為對解放軍實戰能力的情蒐契機，但與1996年台海危機截然不同的是，美軍尚未扮演開進台海演習關鍵區域的「不速之客」。

據「南海戰略態勢感知」推特訊息，中共軍演首日，美軍機在台灣東、南方向游弋，未有進入台海之情事。儘管白宮宣布未來幾周內將派遣機艦穿越台灣海峽，繼續展現對台的支持，但這已經與此次軍演時間錯開，也未講明是否屬例行性通過。如果美軍下次通過台海時，大陸仍以常規兵力跟監，就說明美中之間依然守住了不開戰、不衝突的底線。

第三，大陸對台「三分軍事、七分政治」預料不會改變，此次台海軍演與其他制裁性手段，意在宣示對台擁有「管轄權」。大陸是黨指揮槍，軍事上的任何動作最終聽命於政治決策，也最終服務於政治目標。因此，沒必要過度聚焦此次軍演本身，而是要結合軍演，對大陸其他的對台輿論、法政、經貿攻勢進行綜合研判。

例如，國台辦宣布將台灣民主基金會、國際合作發展基金會以及有捐款紀錄的台企列入台獨制裁清單後，凌網科技就有董事火速辭職、宣德科技宣布出清被制裁的宣德能源持股，再如大陸浙江省抓捕獨派人士楊智淵，儘管這些企業和個人看似都是「小咖」，但此舉就是宣示北京「管得到」台灣。

同理，從裴洛西專機繞行菲律賓避開共軍監控，到大陸軍演區域環繞台灣四周，這是北京在軍事上宣示對台海區域的「管轄權」，和上述對台灣個人、企業的「管轄權」之意義相通。如此看來，現在還會有人認為這次大陸軍演沒有效果嗎？（作者為智庫研究員）