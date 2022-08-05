4日中午12點起，大陸解放軍對台灣展開環周邊的軍演，可算是解放軍大規模軍改後第一次進行跨戰區、跨三軍、火箭與戰略支援等軍兵種的聯合軍演，採實兵實彈，除了以台灣為目標，並兼顧敲山震虎，威懾美、日在未來台灣有事時意圖介入的企圖為作戰目標。

在戰略上，此次北京藉裴洛西訪台之機會，以「聯合軍事行動」名義，在台灣四周水域和空域畫為軍事禁區，客觀上形成軍演期間進出台灣的飛機和艦船都面臨風險，把台灣主要航線都控制在範圍內，進而對台灣形成可控的包圍。2012年北京對釣魚台事件的處理，也是迅雷不及掩耳地公布釣魚台諸島領海基線，向世界宣示對其擁有主權，並實現了從此對釣魚台海域的常態化巡航。此兩者的處理都是不戰而屈人之兵的極睿智謀略。

大陸對台灣進行六方「全包」式實彈演習，在演習區的設定上，幾乎全部進入台灣的防空識別區，而且海峽北區的演習區已一半跨過中線，這也意味著台灣海峽不再有所謂「中線」，也等於「廢除」了我方的防空識別區，如果這種演習藉此次機會常態化，未來我方的防務將更加複雜。

分析解放軍東部戰區的軍演，南部演習區將截斷台灣大部分油氣的進口，與高雄和澎湖、東西岸間兵力轉運與連繫，形同掌握了台灣的死穴；且對美國意圖利用琉球以及日本的西南群島作為介入的基地也凸顯了敲山震虎的威懾；同時杜絕巴士海峽、三貂角至釣魚台的美日軍通道。這樣的布局，足證東部戰區成立以來對其戰略目標已下足了苦心研究，絕非龍套旗牌虛晃一招，這點足以讓我們憂心。

這個六面全包式軍演只能算是「圍而不困」的起手式而已，我認為未來封鎖勢在必行。不過台灣從上到下還沒有人體認到對台灣封鎖如同截斷了生命線般的致命，當台灣油、氣、煤、電都喪失了，還拿什麼抗敵？四面環海的台灣竟然敢訂出未來的能源50%靠外來的天然氣，請國安高層告訴我們，你們有沒有想過這些天然氣靠什麼穿過層層封鎖運到台灣？你們可曾以國家的大事為著眼，關心過海軍執行反封鎖兵力與戰力的發展？尤其是反封鎖作戰隨著空中威脅的加入，絕對是要付出更高代價的，水面艦的戰損交換率將急劇上升。

不管4日打了幾枚飛彈，兩艘055驅逐艦率領053C與053D，4艦正陳兵花東海域東部，還配合無人機巡弋。遼寧打擊支隊在北區，山東支隊在南區，皆共軍的新銳兵力。此刻，該有人出面問美國政府文官和智庫學者，這個解放軍軍演的局，你們唱的那一套非對稱式「抵抗行動」能反制得了嗎？能反制哪一個演習區的威脅？別再干涉台灣的國防戰略了，恐怕面對大陸這種軍演的想定，你們那一套介入的戰略構想也要重新修訂了吧！（作者為海軍退役中將）