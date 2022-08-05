美國眾議院議長裴洛西旋風訪台，離台後真正的暴風才開始降臨台灣。蔡政府對裴洛西來訪前後反應極度低調，甚至共軍演習火都燒到家門口了，竟也噤聲不語，不僅警報未響，台灣民眾竟然還得先從日本媒體新聞才能得知相關飛彈訊息。裴洛西訪台不敢敲鑼打鼓，被侵門踏戶也忍氣吞聲，低調安靜得不可思議，這和民進黨「逢中必反」的慣性相左。依蔡政府以往的作風判斷，低調反應不太可能是自願如此，當然更不可能迫於北京壓力，恐怕只有拜登政府的施壓，才會讓其乖乖就範。

7月28日，美國總統拜登確診才剛解隔，便與中國大陸國家主席習近平通話，裴洛西訪台劇本恐怕就在這兩個多小時中的談話中達成共識。拜登首先以無法干涉國會為由，切割裴洛西此行為個人行程，其次重申美國政府對中與對台政策不變，最後則壓低裴訪台的曝光度，控管損害。而台灣對於裴洛西之行的低調，以及對大陸軍演的克制，恐怕也是拜習博弈劇本下的一環。

蔡政府先是不敢證實裴來訪消息，一律以沒有評論回應，外媒透露後，才被動表示有「重要外賓來台」，營造出是裴洛西自己硬幹，我們不能拒絕之感。事實上，拜登政府並不樂見裴洛西來台，但自己不便攔阻，先搬出軍方反對，後寄望台灣「撤邀」。而駐美代表蕭美琴以「訊息落差」回應「撤邀」的說法，既沒有斷然否認撤邀一事，更等同承認裴來訪係台灣主動「邀請」的結果；但既然是我方費力邀來的重量級人物，民進黨又怎會在選舉年放過這大好宣傳機會，甚至主動打退堂鼓撤邀，顯然有違常情。

不僅如此，裴洛西的專機刻意繞大圈避開南海是非之地，並安排夜間而非白天降落台灣，和蔡總統共同舉行的記者會竟只限制性開放3家外媒與中央社獨家提問；參觀景美人權園區，會見大陸不樂見的民運人士與在台港人，卻全程不開放採訪。整個訪台行程像是穿上厚厚的防爆衣，避免自爆。

北京也很有默契地選擇在裴洛西離台後才展開實彈軍演，規模與威脅雖更甚1996年台海危機，但美國僅輕描淡寫表示在預料之中。而伴隨裴洛西行駛的雷根號航母更北上日本，刻意避開大陸演習區域，與1996年危機時，美國調集兩個航母戰鬥群在台海附近巡弋大不相同。美方自行迴避，避免美中直接摩擦的用意不難理解，但蔡政府與軍方反應靜悄悄，對共軍演習發言極度溫和甚至軟弱，連導彈行經台灣上空都不動聲色，實在太過反常。

國防部稱共軍飛彈主要飛行路徑位於大氣層外，預測落點在東部海域，對我國本島地面不構成威脅，故無發布警報之必要。但2017年8月29日清晨6時許北韓無預警發射導彈，途經北海道上空，儘管路徑高度同樣超越大氣層，日本政府也未因此隱匿不宣。北海道除立即發布空襲警報，並廣播民眾掩蔽，鐵路甚至停駛。

難道粉飾太平，這就是蔡總統的因應劇本？還是台灣連發布空襲警報都得美中熱線同意？！這樣人民未來如何能信賴政府所說的話？又如何相信政府已做足準備？

烏克蘭總統澤倫斯基講得沒錯，全球安全架構不管用，現在輪到台灣受害。但和戰只能任由美中兩強擺布，沒有自己角色的台灣，處境恐怕更糟！（作者為國家政策研究基金會副研究員）