美國眾議院議長裴洛西以《台灣關係法》立法43周年為名，在她亞洲行訪問期間造訪台灣來祝賀。由於選擇來訪的時機點實在敏感，不僅大陸解放軍甫在慶祝建軍紀念日活動，而且也是中共正要舉行20大的前夕，逐引發了兩岸之間罕見的對抗。

起初，裴洛西在展開亞洲行之前，官方的公開版行程並未包括台灣，但「隱藏版」則是8月2日晚上抵台，停留一晚後於3日會晤蔡英文總統，接著才轉往韓國及日本。但到底她是否早就確定來台灣，這可從裴洛西離美之前，曾查詢我駐美台北經濟文化代表處有關「邀訪」一事是否持續，可論證裴洛西在登機之前訪台行程確實尚沒定案。

不過，這次針對裴洛西的訪台之行，北京似乎是有意以「切割處理」來進行「報復」。譬如說，在裴洛西停留台灣期間，對岸沒有任何實際軍事行動，顯然很符合美中元首拜登與習近平於7月28日在長達2個多小時的線上會談中，對裴洛西訪台一事風險控管的默契。而且在白宮發出兩人對談紀要中曾指出，拜、習的對話是以負責任的方式管理分歧，在利益一致處共同努力。

等到裴洛西結束台灣訪問之後，北京才真正開始對台灣進行報復，就是因為台灣對裴洛西在過去是不斷邀訪，因此認定台灣才是真正破壞兩岸和緩局面的主謀。所以，待裴洛西一走，中國人民解放軍就開始在4日12時起演習，預計至7日12時，先在台灣周邊6個地區，後來增至7個地區的海域和空域進行「環台軍演」，並組織實彈射擊。

環台軍演大陸在4日共計發射11枚東風系列彈道飛彈，依日本防衛省的消息指出，其中5枚落入日本專屬經濟水域，另有4枚的軌跡被判斷為飛越台灣本島上空。不過已有專家認為，這已如同封鎖台灣。

而原本外界預期在中共20大前的兩岸喘息期也已被打破，從現在起，一系列經貿制裁、外交戰、軍機頻繁過中線等各式作為，已經陸續上場。

首先，軍演造成的後果影響是兩岸再無現狀可言。譬如說，4日的演習，中國大陸已派遣軍機深度穿越海峽中線計22架次。這條美國於1954年畫設的緩衝海峽中線，是一條歷史遺留的不成文默契，因為是1954年美軍太平洋司令部戴維斯准將依《中美共同防禦條約》單方面畫定，以此作為國軍與共軍接戰準則，因而也被稱為「戴維斯線」，但始終沒被北京承認。解放軍飛機在2020年9月曾多次穿越，當時應對的環境是美國國務院次卿克拉奇訪問台灣。

其次是對台經濟施壓。中國大陸是台灣最大的貿易夥伴，北京可以通過制裁出口商、抵制一些台灣商品或限制雙向貿易來對台施壓。譬如說，大陸海關總署8月1日突暫停未完成更新註冊的上百家台灣食品商進口，3日再加碼禁止台灣的柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚暫停輸入，並暫停出口大陸天然砂到台灣。

對北京當局而言，它最大的戰略目標是統一台灣，因為美國可能協防台灣，從而生出「反介入、對台武統速戰速決」等命題。因此中國大陸直接與美國擦槍走火、甚至開戰，不會是北京的主選項。

綜上所述，顯然到年底之前，台海已無法平靜，中共20大前兩岸的喘息期也已被打破，兩岸關係已非疫後恢復民間外交，而是不斷地危機處理與避戰的控管。據《紐約時報》資深記者儲百亮的報導，習近平很早就知道對台灣展現強硬攸關中共政治存亡。而這項體會也在習近平衡量如何回應裴洛西訪台時迴盪在他腦中。（作者為澳門理工大學名譽教授）