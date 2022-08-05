裴洛西來去自如，讓大陸網民炸鍋，《紐約時報》甚至譏刺中國民族主義反噬。不過，看得懂的人都懂，圍台軍演以及一系列的困台措施，恐為大陸對台政策轉向積極的信號，而不僅是一次性的大規模反制。

從蔡英文只敢小懟北京的慫態就看得出來，美國顯然要求台灣不准藉機炒作，側面反映美方在對華關係上，被裴洛西打亂了一盤大棋，而中方反而站在「正當防衛」的高地上，實彈演練收復台灣的步驟，包含軍事，以及經濟層面。

同樣是選舉年，回想蔡英文當初在香港事件上投入了多少資源販賣「芒果乾」，而現在，史無前例的圍困正在上演，嚴峻程度遠超過1996年危機，選舉也已快進入倒數，「抗中保台」的聲量卻如此微弱。

綠營政客心知這次狀況不一樣，龜縮保平安為上；藍營還以為民進黨期待對岸會有激烈反應，好打反中牌，渾然不覺兩岸關係正在「變盤」，腦袋裡只有選舉和目光如豆的算計。帥化民痛批國民黨「小綠」，「沒出息」，已算客氣。

「誠摯歡迎」裴洛西的公子朱，不妨再唱一次「反共親美」來聽聽？連慫樣都拿香跟拜蔡英文。再狀況外，藍營支持者應提早為國民黨之死「降半旗」。

現在大陸的風向，白話說，就是打小孩給西方看，以作為大外宣；操演統台步驟給人民看，以作為大內宣。如若只是宣傳性質也就罷了，但台灣體感到的可都是實質的重擊，北京不是華盛頓，從不擅長「虛晃一招」，大動作往往會有實質推進。

海峽中線沒了，領海線沒了，能源生命線也沒了，三條線一夜成懸念，CNN回過神來，正討論「台灣到底有沒有領空」？4枚導彈飛越台灣上空，蔡英文甚至不敢聲張，還得日本爆料才不得不站出來粉飾。

1996年危機，美國還有兩條航母駛入海峽，現在呢？雷根號被大陸演習逼到東部外海數百公里外……。原來「堅若磐石」是「逃之夭夭」的同義詞。

大陸切斷多項食品與天然砂貿易，從金額上看或許不算什麼，但誰敢說這是唯一措施？後續還要切斷什麼，才是重點。從禁鳳梨禁到石斑魚，繩索已在收緊，裴洛西事件則更是逼大陸加速收緊繩索的催化劑。民進黨準備好了嗎？國民黨又準備好了嗎？

還誠摯歡迎？

全球媒體都關注，這次的反制措施會常態化嗎？大陸外交部措辭謹慎，但也夠清楚了，簡單說，就是看台美今後表現，再踩中國紅線，就會再來一次，而顯然，每次都將完成若干統台步驟，直到實現統一為止。這次毀了「三條線」，下次是什麼？

藍綠政客之所以敢於不斷拿棍子戳中共眼睛，就是仗著對方忌憚台灣民眾的觀感，以及自身發展的需要，只能不斷退讓。然而，美國政府已玩太過火，早有智庫發出預警，將中國逼到牆角，美國最終會面臨無法收拾的局面。

而這一次，連拜登都要甩鍋裴洛西以自保，發動文宣攻勢批評裴洛西不負責任。塔綠班最愛的川普呢？更把裴洛西批成惹麻煩的「瘋婆子」。

展望不久的未來，幾可確定的是，拜登會跛腳，但習近平不會，因此重頭戲大概率在「二十大」後才會上演。

在內政上已無能為力的拜登，很可能會將大部分精力放在外部事務上，並加碼對抗中國，而政權穩固的中方則會放手以眼還眼。在中美的激烈鬥爭中，最大的犧牲品，不是台灣是誰？

美國意見領袖佛里曼（Thomas Loren Friedman）已對台灣說了大白話，「別忘記自己的地理位置」。那些「抗中保台」的綠營政客，似乎已突然想起自己靠大陸很近，這民粹生意看來做不長了，低調想想後路方為正辦。

國民黨政客呢？

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